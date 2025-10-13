El Mirandés cae a la zona de descenso dos años más tarde

Las historias de Mirandés y Leganés están entrelazas desde hace unos años. Si los pepineros recuerdan con especial cariño su ascenso en Anduva, hasta tienen ... una peña con el nombre del feudo rojillo; para lo jabatos cada vez son más las efemérides agridulces con los del sur de Madrid.

Y es que, el pasado sábado, el empate sin goles dejó a los de Fran Justo con 9 puntos en la tabla clasificatoria, una posición que, sumada al sorprendente triunfo del Málaga frente al Deportivo de la Coruña, hizo caer a los rojillos hasta el decimoctavo puesto.Es decir, a puestos de descenso.

Después de una temporada de vino y rosas que casi se salda con un ascenso a Primera, los rojillos han vuelto a una posición más natural, tanto por antecedentes históricos como por limite salarial y posibilidades. Han tenido que transcurrir 749 días para que los jabatos vuelvan a la zona roja, lo que se traduce en más de dos años viviendo lejos del infierno, una marca sobresaliente que habla de lo bien que se han hecho las cosas en los últimos tiempos.

Curiosamente, la última vez que los rojillos merodearon por la zona de descenso fue a finales de septiembre de 2023, en una temporada que se cerró con una salvación agónica en el último partido frente al Amorebieta. Entonces, también fue el Leganés, que venció por 1 a 3 en Anduva, el equipo que relegó a los de Miranda a los últimos puestos.

Por el momento, la tesitura está lejos de ser alarmante. Restan 33 jornadas por disputarse, más de tres cuartos de competición, y Fran Justo cree que sus pupilos están dando pasos en la dirección correcta. El pasado fin de semana, el equipo fue capaz de mostrar un perfil más vertical, directo y decidido, y protagonizó las mejores ocasiones del partido. Asimismo, pese a estar en formación y con el handicap de no contar con Anduva, el proyecto está sumando unidades mientras va creciendo y cogiendo forma.

A ningún aficionado jabato le gusta ojear la tabla clasificatoria y tener que bajar la mirada para encontrar a los suyos, menos aún después de tanto tiempo acostumbrados a lo contrario; pero todo el mundo es consciente de que la campaña será larga y repleta de retos.