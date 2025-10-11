«Ha sido el mejor partido en casa del Mirandés, se han creado hasta siete ocasiones de gol»

Ángel Garraza Sábado, 11 de octubre 2025, 20:50 Comenta Compartir

«Ha sido un muy buen partido de los chicos contra un equipazo, contra el presupuesto más alto con diferencia de la categoría. Conseguir dejar la portería y tener las ocasiones más claras habla bien del trabajo. Nos ha faltado acierto. Cuento hasta siete ocasiones para poder hacer gol», manifestó el preparador mirandesista, Fran Justo, a la conclusión del choque que ha supuesto obtener el primer punto en casa de los 12 que se han puesto en juego hasta la fecha.

Al margen de la primera unidad que se amarra en la condición de local, otro aspecto positivo llegó después de confirmar que se producía la primera puerta a cero de la temporada. Un hecho nada baladí. «Y ante un gran rival», apuntó Justo.

«Rompemos esa doble brecha de puntuar en casa, de dejar la portería a cero y de completar el mejor partido en campo propio. Luego es fútbol. Puedes ganar, puedes perder, puedes empatar, pero esto se aproxima al Mirandés que queremos ver todas las semanas. Hicimos tres ocasiones claras a balón parado, conseguimos hacer otras dos en situaciones de transición, otra en juego directo... Ellos también las tuvieron, cómo no con el talento que tienen en el campo, pero las más claras a su favor fue en el minuto uno».

¿En que considera que ha mejorado el Mirandés como local? «Es evidente. Hemos mejorado en la organización defensiva, en las distancias, en entender los momentos de presión, en tener paciencia y no transmitir ansiedad en el juego. No nos hemos ido del partido en ningún momento y esta categoría te lo exige para poder competir y puntuar contra estos equipos que tenemos delante. Para mí tiene más mérito porque el bautizo del partido no pudo ser peor con esa acción que puede meter nervios y desconfianza a los chicos. Han demostrado la personalidad que llevan demostrando desde que comenzó la temporada y que queremos desarrollar, una mentalidad fuerte».

Había que preguntarle, asimismo, por las tarjetas. Hasta seis (cinco en el primer tiempo vieron los jugadores rojillos). «Tiene mucho que ver con el desarrollo del partido. En el primer tiempo teníamos un ratio de casi tarjeta por falta. Era un poco extraño porque no tenía sentido. Somos un equipo muy joven. No somos sospechosos de intentar engañar. Para ese plan de partido, de ser agresivos, te condiciona mucho».

López: «El Mirandés es un rival difícil de batir, pero hemos generado más» El entrenador del Leganés, Paco López, aseguró en la sala de prensa de Mendizorroza que «justos son siempre los resultados. Si analizas bien el partido, primero hemos sido muy dominadores, hemos tenido posesión con criterio, llegada al área, hemos disparado diecisiete veces, siete entre palos, diez córners… Es un bagaje suficiente para haber hecho gol». Aunque admitió que «el Mirandés también ha tenido dos claras», significó que «por merecimientos creo que hemos generado más. Este es el camino y la línea. Queríamos sumar los tres puntos, pero enfrente teníamos un rival muy difícil de batir y que ha hecho las cosas bien». Reconoció que su equipo sufrió desconexiones en la línea defensiva. «En un partido puede pasar. En su primera acción no hemos estado acertados en la salida del balón y nos hemos desajustado, y en la segunda nos ha pasado lo mismo. Cuando tratas de salir desde atrás combinando te puedes equivocar, pero jugamos con ese riesgo». Aun así, «no he visto al equipo con errores importantes defensivamente, hemos mantenido bien el bloque y la portería a cero. El debe nuestro está más en portería rival que en la propia», concluyó el preparador valenciano.

