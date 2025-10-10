La historia en Segunda favorece al Leganés ante el Mirandés

El balance del Mirandés como local ante el Leganés no es el más satisfactorio precisamente para el club jabato en Segunda División. Es todavía mucho ... peor a domicilio, pero como el de este sábado se juega en 'casa' del bloque rojillo, el análisis se centra en las visitas del Leganés a Anduva. Y es que dejando de lado la victoria que le supuso al cuadro blanquiazul su histórico ascenso a Primera la campaña 2015/16 por 0-1, se contabiliza un solo triunfo rojillo en los seis emparejamientos que ha acogido Anduva desde 2014.

Tal acontecimiento se produjo en esa primera temporada en la que se vieron las caras ambas escuadras. El 1-0 en la fecha 14 del ejercicio 14/15 fue el resultado definitivo gracias a la diana obtenida por César Caneda en el minuto 89, que dio los tres puntos a los de casa. No se han quedado más veces cuando han entrado en liza estos dos equipos en tierras mirandesas.

Después, la ya reseñada derrota por 0-1; un empate sin tantos en la 20/21; otro encuentro perdido por 1-2 en la siguiente; otras tablas sin tantos en la 22/23 y en la 23/24 con Borja Jiménez en su banquillo el marcador más amplio, 1-3, a favor de los visitantes.

Es la última vez que se han medido porque los de la comunidad de Madrid ascendieron al final de esa campaña.