González se prepara para un Mirandés que «ha dado con la tecla»

El Albacete ha escenificado hoy la continuidad de su entrenador, Alberto González, hasta junio de 2026 con la rueda de prensa previa del partido de ... mañana ante el Mirandés. Una comparecencia en la que el técnico malagueño ha estado acompañado del director deportivo del club, el histórico Toché.

En cuanto al trascendental duelo en el Belmonte, el andaluz no ha dudado en deshacerse en elogios hacia el cuadro de Miranda. «Viene un gran rival, es un equipo que está haciendo muchísimas cosas bien. Tenía esa adversidad de la juventud, pero han dado con la tecla», recalcaba.

Un poco más en profundidad, González subrayaba que los rojillos «desde principio de temporada han competido bien. Ya no es sólo ese equipo con potencial, han ido creciendo durante la temporada y lo hace un equipo muy peligroso. Nosotros confiamos en nosotros mismos y afrontamos el partido con el convencimiento de que podemos llevarnos los tres puntos».

El preparador de los manchegos presentaba el choque como una oportunidad para los suyos, que han demostrado su potencial con altibajos durante todo el curso. «Creo que llega un rival ideal para que no te relajes. Está poniendo en dificultades a todos. Estamos en el punto óptimo de tensión y confianza. Llegamos con un buen momento de muchos futbolistas y va a ser un gran partido».

En el conjunto local, vuelve Kofane a la convocatoria tras cumplir sanción, y Alberto González tendrá que elegir entre sus tres delanteros sanos. El camerunés venía encadenando titularidades, Higinio Marín ha vuelto de lesión y es una garantía en la categoría de plata, vuelve a encontrar portería, mientras que el exmirandesista Javi Martón atraviesa su mejor momento como jugador del Albacete Balompié, disfrutando de minutos. Por el contrario, no estarán Javi Rueda, Lazo, Ale Meléndez y Pacheco.

Los últimos diez partidos son la clave de una temporada, a juicio de un Alberto que no quiere dar la campaña por zanjada. «Nosotros no vamos a renunciar a nada y no me pongo techo. Lo mínimo que nos exigimos son los 50 puntos y lo próximo, será muy complicado, pero buscaremos lo máximo que se pueda siempre».

Y por último tuvo ese guiño hacia una afición que ha aprobado su continuidad. «Es el día y el momento ideal para que venga el máximo de gente posible. Domingo, buena hora, buen tiempo y entramos en esa recta final donde la ciudad debe volcarse y empezar estos 10 partidos de la mejor forma. Vamos a intentar que todo sea maravilloso».