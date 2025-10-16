El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Busca continuidad en los resultados para que la idea se afiance. Avelino Gómez

Fran Justo apunta al «rendimiento inmediato» mientras el Mirandés «continúa creciendo»

El técnico gallego trabaja en pos de un equilibrio entre el desarrollo deportivo y el rédito de puntos

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:30

Comenta

«Todos los equipos queremos ser fiables a nivel defensivo, de hecho tendríamos más victorias si hubiéramos logrado más porterías a cero; pero no sólo ... depende de esto, también tenemos que crecer a nivel ofensivo, en lo combinativo y en el juego posicional. Tenemos que crecer en momentos concretos, pero también necesitamos el rendimiento inmediato y seguir puntuando mientras nos desarrollamos con el paso de las jornadas», así de claro contempla el horizonte cercano el entrenador mirandesista, Fran Justo, que ha de hallar el equilibrio entre la evolución deportiva del plantel y el rédito de puntos inminente que lo acerque al objetivo.

