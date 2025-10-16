Fran Justo apunta al «rendimiento inmediato» mientras el Mirandés «continúa creciendo»

«Todos los equipos queremos ser fiables a nivel defensivo, de hecho tendríamos más victorias si hubiéramos logrado más porterías a cero; pero no sólo ... depende de esto, también tenemos que crecer a nivel ofensivo, en lo combinativo y en el juego posicional. Tenemos que crecer en momentos concretos, pero también necesitamos el rendimiento inmediato y seguir puntuando mientras nos desarrollamos con el paso de las jornadas», así de claro contempla el horizonte cercano el entrenador mirandesista, Fran Justo, que ha de hallar el equilibrio entre la evolución deportiva del plantel y el rédito de puntos inminente que lo acerque al objetivo.

El cuadro rojillo viajará a Ceuta tras cosechar dos empates ante Valladolid y Leganés, dos recién descendidos, mostrando una clara evolución defensiva y en su practicidad sobre el césped.

«Queremos generar más peligro y transformarlo en ocasiones. A balón parado somos un equipo que genera y ya hemos sacado goles, también tenemos buenas sensaciones en transición. Necesitamos mejorar juego posicional para construir contra los rivales, pero para eso hace falta ser un equipo equilibrado y no regalar ocasiones por querer atacar», argumentaba a nivel futbolístico.

El rival

Por otro lado, con respecto a la próxima jornada, el preparador ourensano avanza que los suyos se miden al cuadro con mejor tendencia de la categoría, que encadena seis choques sin perder y cuatro porterías imbatidas.

«Es el equipo más en forma del momento, pero nosotros tenemos que seguir dando pasos, como en los últimos choques. Estamos muy cerquita de sacar los partidos adelante afinando ciertos detalles. A ver si somos capaces de encontrar continuidad, sumar puntos por tercera semana seguida y la quinta seguida fuera de casa. En el momento que seamos capaces de lograr una victoria, seguro que todo esto se transfiere a la confianza del equipo», aseguraba.

Justo espera un duelo de lo más cerrado en el Alfonso Murube, una cita en la que la solidez defensiva y la eficacia en las áreas volverán a marcar diferencias.

« Todos los equipos sacan rédito de la portería a cero. A nosotros nos faltó el otro día, tuvimos las más claras y no fuimos capaces de acertar. La expectativa de gol en un partido de Segunda muy raramente sube de una ocasión clara por partido, y nosotros subimos de ese dato con Valladolid y Leganés, pero no tuvimos eficacia. Ojalá podamos seguir con la misma sensación de solidez atrás que en Valladolid y contra el Leganés, dos auténticos equipazos que sólo fueron capaces de hacernos un gol y tampoco tuvieron tantas jugadas de peligro y tan claras como las nuestras».

Enfrente aguarda un Ceuta que buscar llevar el mando del partido, más como local, y gusta de las posesiones largas. «Llevan tres años con el mismo entrenador, el 70% de su once ya jugaba el año pasado y tienen clarísimo el camino a seguir. Son un equipo muy duro, pero nosotros también estamos creciendo y y cada vez estamos más cerca de sentir que podemos ganar todos los encuentros, en cualquier escenario y ante cualquier rival»