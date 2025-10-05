El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Barea celebró un gol que llegó con mucho suspense. LaLiga

Valladolid 1 - 1 Mirandés

Valladolid 1- 1 Mirandés
Un empate histórico del Mirandés en Zorrilla

El equipo jabato suma su primer punto tras seis encuentros en Valladolid en Segunda tras ser mejor en el primer tiempo y sufrir en la reanudación

Ángel Garraza

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:36

Comenta

El Mirandés salvó un punto tras ser mejor que su rival en el primer tiempo y sufrir lo indecible en el segundo. Al menos rompió ... la historia en Zorrilla porque en el estadio pucelano siempre había perdido en Segunda División.

