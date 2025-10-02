Disciplina multa al Andorra con 6.000 euros tras el partido ante el Mirandés

Los incidentes tuvieron lugar tras el Andorra-Mirandés, correspondiente a la sexta jornada del campeonato cuando en el túnel de vestuarios miembros del club local, ... entre ellos su mandatario Gerard Piqué, increparon y se dirigieron en tono amenazante al colectivo arbitral.

Su presidente, Piqué, no ha sido sancionado por Disciplina porque al ser el máximo accionista no está federado.

El Andorra, por su parte, tal y como se especifica en el Comité de Disciplina ha sido multado con 6.000 euros; el delegado del equipo, Carles Manso, con dos partidos de castigo (le llamó hijo de puta) y el director general, Jaume Nogués, con quince días.

En León, en sábado a las 16. 15 horas

Por otro lado, LaLiga hizo públicos nuevos horarios en Segunda División. En esta oportunidad, el que corresponde a la duodécima jornada del campeonato. El equipo de Fran Justo jugará ante la Cultural Leonesa el día 1 de noviembre, a las 16.15 horas, en el Reino de León. Será después de recibir al Racing el sábado anterior. En Mendizorroza a las nueve de la noche, el próximo día 26 de octubre.

Viaje de las peñas a Vitoria

Mientras tanto, las peñas mirandesistas Komando Kemando, Jóvenes Jabatos, Rojillos de Aquende y Desde 1927, ilusionando han organizado de manera conjunta un viaje a Vitoria con motivo del encuentro que enfrentará al Mirandés y al Leganés el próximo sábado 11 de octubre, en el estadio de Mendizorroza, a las 16.15 horas.

La salida de los autobuses será a las 15.00 horas desde la Iglesia de San Nicolás. Las inscripciones se efectuarán hasta el próximo martes a las tres de la tarde, por parte de Jóvenes Jabatos y Komando Kemando, en el Plan B. Desde 1927 y Rojillos de Aquende, las harán en el bar Ecus. El miércoles, 8, y el jueves, 9, estarán abiertas para todos en el Ecus.

Los precios para los peñistas es de 10 euros y de 12, para el resto. En el momento de formalizar la inscripción es necesario facilitar nombre, apellidos, DNI y teléfono móvil.

La plaza, apuntan desde las agrupaciones mirandesistas, queda confirmada únicamente con el pago en el momento de la inscripción. Las peñas organizadoras animan a toda la afición rojilla a sumarse a este desplazamiento y teñir de rojillo Mendizorroza para apoyar al Mirandés en este importante encuentro.