Carlos Fernández llega cedido al Mirandés El delantero se une al proyecto rojillo después de que Mirandés y Real Sociedad cerraran el acuerdo de préstamo la semana pasada

Toni Caballero Miranda de Ebro Martes, 19 de agosto 2025, 17:15 Comenta Compartir

La Real Sociedad y el Mirandés han hecho hoy oficial la cesión de Carlos Fernández al club jabato para la presente campaña. Finalmente llega cedido, sin opción de compra, pese a que fuentes cercanas al club de Anduva filtrarán semanas atrás que seguramente lo haría en propiedad, dado que le resta un año de contrato con los donostiarras y no cuenta para el club.

Sea como fuere, el jugador llega a Miranda, tal y como avanzó semanas atrás Onda Rojilla, para tratar de reencontrarse con su mejor nivel en la categoría de plata vistiendo la elástica rojilla, siguiendo el camino de otros tantos 'veteranos' que han resurgido a orillas del Ebro, tales como Raúl Fernández o Tachi.

A nivel económico, el Mirandés sólo se hará cargo de unos 200.000 euros de su ficha, en torno a una quinta parte de sus emolumentos, como informó Radio Euskadi.

Tras el acuerdo entre ambos clubes, que se cerró de manera fácil y sencilla, el jugador necesitó de una comunicación con Fran Justo para acabar dando luz verde a su salida. Ha pesado mucho la posibilidad de sumar muchos minutos en Segunda.

«Es un delantero con un currículum excelso que cuenta con experiencia y goles en la élite de nuestro fútbol a sus tan solo 29 años. Se trata de un jugador que destaca por su exquisita pierna izquierda. Un atacante capaz de leer muy bien el juego entre líneas y que puede desenvolverse a la perfección en todas las posiciones de la parcela ofensiva», señalaron desde su nuevo club. Se incorporará mañana a los entrenos.

Carlos puede jugar como referencia arriba, pero se desenvuelve mejor de segundo punta. Con 29 años de edad, cuenta con mucha experiencia en Primera y Segunda, pero las lesiones han ñastrado parte de su carrera deportiva. Formado en la cantera del Sevilla, se salió con el Sevilla B en la 2015-2016, ascendió a la categoría de plata con el filial, marcando 17 goles. También fue cedido al Deportivo de la Coruña en 2018, donde también dejó buen recuerdo con 10 tantos; y posteriormente al Granada, dónde anotó 11 en 34 choques en la 2019-2020. Fue entonces cuando fue reclutado por la Real.

Fernández ha tenido muy mala suerte con las lesiones, puesto que estas han marcado gran parte de su carrera deportiva. Dos roturas de ligamento cruzado, la primera cuando volaba con el Sevilla Atlético y lo alejó de los terrenos de juego durante 280 días; la segunda a finales de julio de 2021, ya con la Real, cuando volvía a despuntar en la élite, y otra vez en el dique de seco durante casi un año. Su última lesión, daños en el menisco, perdiéndose la primera mitad de 2024. La temporada pasada, completó un total de 32 partidos con el Cádiz. Aportó 1 gol y 1 asistencia, así como vio 5 tarjetas amarillas en los 1.609 minutos que jugó en calidad de cedido.