Los cañones del Mirandés apuntan a Carlos Fernández El delantero gusta mucho a la dirección deportiva, tiene ganas de resarcirse y podría llegar en propiedad pese a tener contrato con la Real Sociedad

Toni Caballero Miranda de Ebro Lunes, 11 de agosto 2025, 14:05

Un nombre inesperado, pero totalmente coherente. Onda Rojilla sorprendía esta mañana poniendo sobre la mesa rojilla el posible fichaje de Carlos Fernández, el ariete aún tiene contrato con la Real Sociedad, hasta junio de 2026, pero el club donostiarra no cuenta con él, pretende cortarlo y podría llegar en propiedad a Miranda sin mucha dilación. Sería el segundo delantero en cuestión de días tras Gonzalo Petit.

Arrancando por lo más reciente, el delantero centro de 29 años completó un total de 32 partidos con el Cádiz durante la pasada campaña. Aportó 1 gol y 1 asistencia, así como vio 5 tarjetas amarillas en los 1.609 minutos que jugó en calidad de cedido.

Es evidente que el rédito goleador no satisfizo ni al club ni al propio jugador, como reconoció este mismo verano, pero su compromiso en el césped siempre ha estado fuera de toda duda y su etapa en la Tacita de Plata le sirvió para retomar sensaciones como jugador a las órdenes de Paco López y Gaizka Garitano.

El atacante del municipio sevillano de Castilleja de Guzmán lleva un total de 45 partidos con la real sociedad, con 4 goles en total, repartidos entre las tres campañas que ha vestido la elástica txuri-urdin. Nunca ha contado con demasiadas oportunidades en la entidad de Anoeta.

Formado en la cantera del Sevilla, se salió con el Sevilla B en la 2015-2016, ascendió a la categoría de plata con el filial, marcando 17 goles. También fue cedido al Deportivo de la Coruña en 2018, donde también dejó buen recuerdo con 10 tantos; y posteriormente al Granada, dónde anotó 11 en 34 choques en la 2019-2020. Fue entonces cuando fue reclutado por laReal.

Fernández ha tenido muy mala suerte con las lesiones, puesto que estas han marcado gran parte de su carrera deportiva. Dos roturas de ligamento cruzado, la primera cuando volaba con el Sevilla Atlético y lo alejó de los terrenos de juego durante 280 días; la segunda a finales de julio de 2021, ya con la Real, cuando volvía a despuntar en la elite, y otra vez en el dique de seco durante casi un año. Su última lesión, daños en el menisco, perdiéndose la primera mitad de 2024.

Revancha

Pese a que su deseo inicial era volver al Dépor o al Granada, Fernández recibió la llamada del Mirandés hace varias semanas. El ariete de 29 años cree que es la oportunidad perfecta para resarcirse en Segunda, junto a un equipo joven en el que pueda ejercer de referente. El club cree que puede aportar mucho tanto dentro, como ejemplo para Petit, como fuera del césped, liderando a los jóvenes, y el acuerdo estaría avanzado.