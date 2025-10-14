El camino al triunfo del Mirandés se construye «acertando» en las áreas Carlos Pérez se muestra satisfecho con el crecimiento defensivo del equipo en sus últimos duelos

La categoría de plata del fútbol nacional se caracteriza por diversas y numerosas cualidades, pero, para el grueso de futboleros, la igualdad imperante entre la veintena de equipos podría ser el atributo que más emoción aporta al torneo. De esta manera, dentro de una competición tan pareja, la solidez defensiva y el acierto en las áreas se erigen en dos pilares fundamentales en lo que a la consecución de objetivos se refiere. Y así lo entiende Pablo Pérez, el lateral izquierdo cedido por el Atlético que está llamado a ser pieza clave en el esquema de Fran Justo.

Tras sumar el primer punto en Mendizorroza, con su correspondiente portería a cero, el carrilero madrileño ha dejado claro hoy cuál es el debe del equipo para llegar al siguiente nivel.

«Creo que nos falta acertar. Las situaciones las estamos generando. Puede dar la sensación de que el Leganés llevó más peligro en el partido, pero creo que nosotros tuvimos ocasiones de sobra y también las más claras. Nos está faltando el acierto. Si seguimos planteando partidos así de serios, acabaremos consiguiendo ese acierto de cara a puerta y sumando de a tres», argumentaba en sala de prensa.

La primera victoria como local se está resistiendo, pero el vestuario mirandesista traslada que las sensaciones sobre el césped han mejorado sustancialmente en los últimos encuentros. «Lo importante son las victorias y queremos brindarle una a nuestra gente. También es importante que llevamos dos partidos creciendo desde lo defensivo y empezando a sentir esa solidez. Es el primer empate que sacamos en casa, primera portería a cero. A pesar de los que se pueda decir, nosotros vamos cogiendo sensaciones positivas y viendo que el equipo está creciendo y va a seguir mejorando próximamente».

Por delante, esperan Ceuta y Racing de Santander, pero el plantel prefiere no centrarse demasiado en nombres ni etiquetas, como la que podría definir al duelo del sábado de 'rival directo'.

«La solidez defensiva tiene que ser la base tanto fuera como en casa, lo poco que he visto en esta categoría me ha dejado claro que, si encajas un gol, es muy difícil que ese equipo le de vuelta al partido. Suelen ser resultados cortos y los equipos con los que te enfrentas tienen mucha calidad también. La base es la portería a cero y, a partir de ahí, acertar lo máximo posible. Estos dos últimos partidos han sido contra recién descendidos, pero salimos a ganar todos los partidos, tenemos la sensación de que podemos competir con cualquiera».

