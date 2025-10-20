El cambio de sistema también pasa a debate en el Mirandés

Miranda de Ebro. Nada cambia si nada cambia, debe pensar el cuerpo técnico mirandesista. Desde el comienzo de competición, el dibujo con 5-3-2 ... ha sido innegociable en el seno rojillo, con dos carrileros abiertos, tres centrales y tres centrocampistas en constante asociación, el mismo que tantas alegrías dio a la ciudad el curso pasado pero que no está carburando en la presente campaña.

En Ceuta, Fran Justo y su equipo apostaron por el vertical El Jebari, destacado una semana antes frente al Leganés, y Alberto Marí en punta de ataque, dejando a Petit y Carlos Fernández, entre algodones, en la bancada. En la sala de máquinas, el fijo Marino Illescas junto a Bauzà, que vio la quinta amarilla en el Murube y no podrá ser de la partida contra el Racing de Santander; y Barea. Atrás, junto a Juanpa, repitieron Pérez, Pascual, Juan Gutiérrez, Córdoba y Novoa.

Se buscó dar continuidad al equipo, sobretodo en defensa y media, mantener la solidez defensiva y la puerta a cero, para tratar de crecer a posteriori en la fase ofensiva. Sin embargo, todo salió al revés.

El gol ceutí llegó con los primeros suspiros del encuentro, los locales manejaron el tempo del partido y la posesión, pese a ir por delante en el marcador, y penetraron en una defensa que, pese al elevado número de efectivos, se mostró porosa. No funcionó prácticamente nada, ni los jugadores que salieron como refresco en el segundo tiempo.

La confianza en los jugadores es plena y Justo estaba conforme con el rendimiento de varias de sus líneas en los últimos choques, pero el golpe de Ceuta ha caído con fuerza en el conjunto de Miranda. Tanto es así que, para enfrenar al Racing en busca de la primera ansiada victoria como local, podría haber un cambio de sistema o, al menos, sobrevuela la idea de podrían ser dos los delanteros centro que partirían como titulares.

Sea como fuere, el técnico gallego, tal y como alabó a su homónimo en Ceuta, José Juan Romero, tiene claro que ha de mantenerse firme y paciente en su modelo de juego más allá de los resultados, si quiere salir de la complicada situación que atraviesa el equipo.

Entrenamientos

El cuadro rojillo vuelve hoy a los entrenamientos en el Campo 2 de los anexos. Lo hará a partir de las 10.30 horas de la mañana y a puerta abierta. Repetirá ubicación y horario tanto mañana como pasado, pero con prácticas cerradas al público para ensayar la táctica. Desarrollará su cuarto entreno el viernes, a puerta abierta, antes de jugar el sábado en Mendi, y cerrará la semana con un entrenamiento de recuperación el domingo.