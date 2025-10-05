Barea valoró de forma «muy positiva el punto, que llegó sufriendo» El medio volvió al once inicial y fue el goleador jabato para lograr un empate que «nos tiene que servir de mucho para el futuro»

Angel Garraza Domingo, 5 de octubre 2025, 22:35

Zorrilla se le había dado muy mal al Mirandés en la Liga profesional. Nunca había sumado ante el Valladolid en sus cinco compromisos ligueros en LaLiga, de ahí que la satisfacción, siempre siendo conscientes de que cada día hay que mejorar, es el denominador común que anoche se desprendía por parte mirandesista en la zona mixta. Ismael Barea, el autor del tanto, no lo ocultaba. «Estoy contento por volver a la titularidad, por jugar de nuevo y por marcar, pero sobre todo porque ha servido al equipo para sumar en un estadio muy complicado».

El tanto llegó con un tremendo suspense. Hasta cinco minutos hubo que esperar a que desde el VAR se diera por buena la diana del pivote. ¿Cómo lo han vivido? «Pues la verdad es que con muchos nervios, todos los teníamos porque han sido cinco minutos de suspense. Además, ya pude marcar un gol en Cádiz y me lo anuló el VAR, así que tenía muchas ganas de marcar uno con el Mirandés, muy feliz porque ha servido para puntuar aquí. Ha sido mucho suspense, pero al fin y al cabo ha sido gol y eso es lo que importa».

El Mirandés tuvo que jugar varios partidos en uno durante el duelo en Pucela. Hay que adaptarse a todas las circunstancias y eso es lo que hicieron los de Fran Justo. «Hemos salido con mucha intensidad y muchas ganas, al final ellos en la primera parte han generado poco, aunque después han apretado porque ellos son muy buenos, tienen un gran equipo, están en su casa y tienen que apretar».

Ahora toca recuperar y centrarnos ya esta semana en el partido del siguiente sábado ante el Leganés en Mendizorroza. Este punto lo tenemos que hacer bueno este próximo fin de semana, a ver si conseguimos la primera victoria como local, que es lo que deseamos todos para dar una alegría a nuestra afición, que hoy -por ayer- nos ha arropado en todo momento».

Y es que el mediocampista cedido por el Betis hizo hincapié en que «ya toca ganar en Mendizorroza por nuestra afición y de paso nos quitamos ese peso de encima ante todos los jabatos».

Barea hizo hincapié en que «estoy muy contento de haber venido al Mirandés, tomamos una buena decisión y lo estoy comprobando, ahora esperamos dar muchas alegrías a los jabatos durante una temporada tan larga y exigente».

