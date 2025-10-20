El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del lunes: comprobar resultados del 20 de octubre
La tienda de República Argentina 55 ampliará su horario nocturno tres o cuatro horas más. E. C.

La tienda de Alcampo de República Argentina abrirá en Miranda todos los días 18 horas

La empresa, que la incluyó en junio en el listado de las que iban a cerrar, apuesta ahora por un modelo que amplía horario y días de trabajo

Cristina Ortiz

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:48

Alcampo no cerrará su tienda de República Argentina 55. La empresa de distribución ha decidido mantenerla abierta pero con un nuevo modelo de servicio, el ... denominado tienda de conveniencia, por el que pasará a estar operativa los siete días de la semana durante «los 365 días del año con un horario ininterrumpido de 18 horas», según han confirmado desde la compañía.

