La tienda de Alcampo de República Argentina abrirá en Miranda todos los días 18 horas

Alcampo no cerrará su tienda de República Argentina 55. La empresa de distribución ha decidido mantenerla abierta pero con un nuevo modelo de servicio, el ... denominado tienda de conveniencia, por el que pasará a estar operativa los siete días de la semana durante «los 365 días del año con un horario ininterrumpido de 18 horas», según han confirmado desde la compañía.

Un sistema de funcionamiento con el que la cadena de supermercados busca «adaptarse a la evolución de los hábitos de consumo y a las nuevas necesidades de compra de los ciudadanos, que demandan cada vez más opciones de acceso ágil, cómodo y flexible a productos de alimentación y uso cotidiano, en horarios amplios que se ajusten a su ritmo de vida», destacaron desde Alcampo.

Para ello, la empresa tiene que llevar a cabo las adaptaciones necesarias en el establecimiento tanto en superficie como en surtido y en distribución del espacio. Tareas que prevén tener hechas en poco más de un mes, ya que la intención de la empresa pasa en estos momento por poder abrir la tienda con el nuevo modelo de negocio ya implantado a principios de diciembre. Si bien, poder cumplir ese objetivo asumen que va a depender de «la evolución de las obras».

Hay que tener en cuenta que este tipo de comercio englobadas dentro del epígrafe de tiendas de continuidad tienen delimitada su superficie, no pueden superar los 500 metros y tampoco pueden contar con carnicería, pescadería o charcutería. No puede haber mostradores atendidos. Además, la modificación del decreto que desarrolla parcialmente la Ley del Comercio Minorista de Castilla y León, que fue aprobado hace un mes, recoge expresamente que la oferta alimentaria no podrá representar más del 50% del surtido, ni ocupar más del 55% de la superficie de venta.

Queda pendiente saber si los trabajadores vinculados a la tienda van a continuar con sus puestos, ya que el nuevo modelo supone una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, para adaptarlas a los nuevos horarios. Por tanto, aquellas personas que decidan no continuar podrán incorporarse al ERE y se les indemnizará con lo pactado. A mediados de junio, cuando se incluyó la tienda de República Argentina entre las que iban a cerrar, se acordó el pago de 35 días por año trabajado hasta un máximo de 20 mensualidades, excepto para aquellas personas mayores de 63 años que percibirán 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades.

Y, por la experiencia, el secretario regional de Servicios de CC OO, José Ignacio Gutiérrez, cree que buena parte del personal se marchará porque «las plantillas ya están muy envejecidas y el cambio de salir de madrugada o entrar a las 5 y media de la mañana resulta muy duro». Y es que aunque el horario no está definido aún, son establecimientos que abren o de 7 de la mañana a una de la madrugada o de 6 a medianoche. «Se necesita un periodo de adaptación», señaló.

Por otro lado, entiende el sindicato que es un modelo de establecimiento que no consideran necesario;si bien, reconocen que los datos muestran que los establecimientos que se han transformado han incrementado sus ventas «entre un 15%y un 25%. Parece que el cliente exige tener disponibilidad 24-7», valoró.