¿Sigue siendo rentable San Juan del Monte para los bares de Miranda?

Las fiestas de San Juan del Monte son un frenesí, una seña de identidad de los mirandeses y un estallido de alegría que cada vez atrae a más foráneos ávidos de festejos a Miranda. Con estos ingredientes, sumados a los millares de personas que se zambullen cada año en la festividad blusilla, parece impensable que vayan en aumento los establecimientos hosteleros de la ciudad que optan por echar la verja durante la celebración al no encontrar la rentabilidad económica que sí imperaba años atrás.

En este sentido, son ya varios los hosteleros mirandeses que no ven factibble producir o generar un beneficio económico adicional sobre la inversión y el esfuerzo realizado en fiestas. No les merece la pena y cada uno encuentra diferentes motivos para no abrir mientras que la mayor parte continúa en las antípodas de esta valoración.

Entre los titulares de los bares que cerrarán este San Juan del Monte, se repiten varios argumentos como la proliferación de los carros con bebida en las cuadrillas, la negativa de muchos profesionales de la hosteleria a perderse la fiesta tras la barra y la ingente dificultad para encontrar camareros que refuercen al personal, sobretodo en Vitoria y Burgos, y que estén dispuestos a cubrir toda la festividad.

«Encontrar personal ya cuesta de por sí, que esté cualificado y tenga experiencia o formación, ya es una quimera. En cuanto a San Juan del Monte, yo antes abría sábado y domingo completos, pero ahora ya sólo abro por las mañanas para los almuerzos y marianos. El lunes y el martes nos subimos al monte. Soy muy sanjuanero y ahora mismo abro por las cuadrillas que me vienen y por cumplir con ellos, pero estoy valorando no abrir en el futuro porque tampoco es que se gane tanto. Las cuadrillas cada vez tienen más carros y, sino, intentan sacar un precio más ajustado de bebidas. Son dos días normales», explica Iván García, dueño del Daily Planet.

En esta línea argumental se alista también José Rey, titular de La Corrala y presidente de la Asociación de Hosteleros de Altamira(AHA), que sí abre en San Juan, pero sólo para las cuadrillas apalabradas, y ve cómo cada vez son menos compañeros que mantienen la actividad.

«Nos vienen ya las fiestas y hay muchos bares que están buscando camareros en Burgos, Vitoria y alrededores que quieran trabajar esos días. Otros directamente prefieren cerrar porque los empleados fijos quieren disfrutar de las fiestas, por tenerlos contentos. Piensa que es un fin de semana largo, son muchas horas y un gasto importante para que la plantilla cubra esas jornadas haciendo un esfuerzo y reforzando personal. Si encima la plantilla acaba quemada y luego tienes que cerrar unos días de la semana siguiente para compensar, sale mejor cerrar en San Juan y luego abrir con normalidad», argumenta.

Más sorprendente es el caso de Alfredo Selas, de la Marimorena, que valora echar la verja durante casi toda la festividad pese a su privilegiada posición en el centro de la ciudad y que regenta uno de los establecimientos de moda en Miranda.

«Voy a abrir toda la jornada de hoy, pero nada más. No veo que, en mi caso, sea económico abrir un San Juan entero. Puedes abrir los momentos puntuales pero aún así tampoco sacas el rédito económico que deberías. Llevamos una tónica de años atrás hacia aquí que entre carros y lonjas, el gasto medio de un sanjuanero ha caído mucho», subraya.

Así las cosas, añade que «otros años he abierto aún habiéndome planteado cerrar, por dar 'un servicio' a la ciudad pero hay que pensar y ser consciente que esto es un negocio del que, en mi caso, viven diez familias y por mucho servicio que intentes dar si los números no cuadran, es muy difícil. Este año prefiero cerrar san Juan y no cerrar los días posteriores como venimos haciendo en las anteriores fiestas».

Más camareros

«Ya no se abre como antes y no sólo me refiero a San Juan del Monte, que es como la punta del iceberg. Si te paras a fijar, los domingos por la tarde ya no hay ni un 50% de los bares abiertos cuando antes era un día fuerte en la ciudad. Ahora no sale a cuento, tienes que tener una persona más y con los gastos, acabas ganando lo mismo que cerrando. Cada vez está más complicado sacar beneficio de la hostelería en Miranda», así de concluyente se muestra José Rey en su particular radiografía de la hostelería de nuestra ciudad.

Su amigo y compañero de la directiva de AHA, Daniel Nunes, de La Madre, es bastante más optimista al respecto, al menos en lo que a las fiestas sanjuaneras se refiere. «Nosotros tenemos la suerte de contar con antiguos camareros y conocidos de fuera de la ciudad que siempre quieren echar una mano y ganarse un dinerillo en nuestras fiestas. Por eso, entre la plantilla y las 5 o 6 personas que nos ayuden en los días más fuertes, estamos cubiertos» avanza el titular.

Aún así, también asevera que «está complicada la cosa en la ciudad para encontrar gente que quiera trabajar en fiestas. La gente de Miranda quiere disfrutar de las fiestas, más aún si es gente joven y de mediana edad. A mi también me gustaría disfrutar de ellas si no fuese camarero (risas)».

Respecto a la rentabilidad de abrir en fiestas, tiene claro que «La Madre invierte mucho en San Juan del Monte, ya sea con la verbena, en personal, en los patrocinios de las cuadrillas o en el propio fin de semana del blusa y sus actividades. Si por lo que sea llueve el sábado o hay cualquier contratiempo, nosotros no facturamos igual. El riesgo es grande, pero es lo que hay. Creo que cada uno tiene unas herramientas u otras para hacer que San Juan del Monte sea rentable en todos los casos, en mayor o menor medida», cierra.

Claudia Michelena, de La Rayuela, un establecimiento sito en la Parte Vieja, antaño epicentro del grueso de actividad festiva, también está de acuerdo con esta afirmación. «Es rentable, pero menos que hace años porque los hábitos han cambiado. Ahora las cuadrillas te ponen todo, de la mañana a la noche, hace quince años salías un poco a alternar y ibas gastando. Han cambiado los hábitos y los bares tenemos que adaptarnos y esforzarnos por atraer a la gente, es importante el trabajo previo. Hay que pensar que la gente empieza a guardarse para las fiestas semanas antes y después también descansa. San Juan supone casi la caja del mes», concluye.