El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ana Alonso y Marina Caño son las dos psicólogas que están al frente del programa de atención a la población joven de la ciudad. E. C.

Salud Mental Miranda atiende ya a 60 jóvenes en su plan infanto-juvenil, el 70% menores de 16

El programa ha cerrado la acogida para garantizar una correcta atención y seguimiento al grupo que ya atiende

Cristina Ortiz

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:57

Comenta

Soledad, frustración, gran sufrimiento, sensación de ser agentes pasivos de su propia vida... son algunos de los problemas o sentimientos que comparten muchos de los ... jóvenes que a lo largo de todo un año de intervención han pasado por el programa de atención psicológica a la población infanto-juvenil de Salud Mental. Más de 60 personas, atendidas en una iniciativa diseñada sobre el papel para 30, por lo que ha duplicado sus expectativas, y que ha tenido que cerrar hasta final de 2025 la acogida de nuevos casos, para poder dar una atención real a los que ya están dentro. Chicos y chicas de los que alrededor del 70% son menores de 16 años (con muchos de 12, 13 y 14) y sólo cinco mayores de edad. Algo muy significativo en una iniciativa que se diseñó para servir de apoyo a un colectivo de entre 12 y 25.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  2. 2

    La historia detrás del abrazo entre Mikel Jauregizar e Ibon Sánchez
  3. 3

    Estos son los 20 rehenes vivos liberados por Hamás
  4. 4

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  5. 5

    Euskadi frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades
  6. 6

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  7. 7

    ¿Por qué nuestros iPhones son más tontos que en el resto del mundo?
  8. 8

    Bildu critica al viceconsejero de Seguridad por llamar «fascistas» a los radicales que reventaron el acto falangista en Vitoria
  9. 9

    La nueva vida de George Dowell, el futbolista al que un accidente de tráfico dejó en silla de ruedas
  10. 10 Servicios mínimos para el paro por Palestina del miércoles: 30% en el transporte y como un festivo en sanidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Salud Mental Miranda atiende ya a 60 jóvenes en su plan infanto-juvenil, el 70% menores de 16

Salud Mental Miranda atiende ya a 60 jóvenes en su plan infanto-juvenil, el 70% menores de 16