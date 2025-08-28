Renfe «garantiza» la plantilla de 2026 con la llegada de 28 nuevos maquinistas a Miranda

«Estamos muy contentos porque han llegado 29 nuevos maquinistas a Miranda, este número garantiza la plantilla de 2026 y tenemos que seguir trabajando para ... que venga gente a la ciudad», así de satisfecho se muestra el responsable de Semaf, José Antonio Barahona, con relación a la situación de la especialidad ferroviaria.

Y es que, en abril, Renfe ofertó 18 nuevas plazas para el curso de maquinistas en la escuela formativa de Miranda, cupo que se engloba dentro de las 292 convocadas para todo el país. Sin embargo, tal y como apunta Barahona, finalmente han llegado 29 nuevos maquinistas a la ciudad que se repartirán entre los servicios de Mercancías, 19 de ellos, y Servicio Público-Media Distancia, los 9 restantes.

Las personas que forman parte de esta nueva promoción, la número 19, ya están cursando la «formación becada» en las instalaciones mirandesas y está previsto que comiencen a trabajar, dentro del organigrama, a principios del próximo año.

El curso preparatorio para la obtención de la licencia de maquinista tiene una duración de 1.150 horas, de las que más de 250 se destinan a prácticas de conducción efectiva en las líneas de la Red Ferroviaria de Interés General en las cabinas de conducción de los trenes del grupo. El coste de la matrícula ascendió a 21.200 euros y fue abonado por los estudiantes en un pago único, según se recoge en las condiciones de la convocatoria.

Todos ellos tienen que tener cumplidos los 20 años a la finalización del curso para el 15 de julio de 2026; y, además, como mínimo contar con la titulación de Bachillerato o de Técnico de Formación Profesional.

«Es importante que venga gente a Miranda para que podamos mantener los trenes que tenemos en la actualidad y, si pudiera ser, incrementar la carga de trabajo incluso más. Estamos contentos con el número de maquinistas que ha venido y que garantiza la plantilla del próximo año.», apunta Barahona.

Asimismo, cabe destacar que «hace poco se pusieron en marcha los servicios de proximidad que conectan nuestra ciudad con Alsasua, y también se están moviendo muchos profesionales en promoción interna. Son buenas noticias para Miranda».

El objetivo, como apunta el representante sindical, siempre es el mismo. «Estamos conformando una plantilla de maquinistas fuerte en el servicio público. Dentro de las tres áreas que tenemos aquí, AVE-Larga Distancia, Servicio-Público-Media Distancia y Mercancías, estamos bien en todas» después de confirmar que se sumarán otros 19 y 9 profesionales, en la segunda y tercera categorías, respectivamente, en los próximos meses.

En cuanto a otras novedades ferroviarias, el programa 'Verano Joven' ha vuelto a tener una gran acogida entre los usuarios de 18 y 30 años. Una iniciativa que ha permitido aumentar la movilidad dentro y fuera de Castilla y León. A nivel nacional, se han vendido ya más de 2,5 millones de billetes desde que el programa comenzó el pasado 19 de junio. En el caso de Miranda, numerosos jóvenes han aprovechado los descuentos para desplazarse durante todo el verano a destinos como Logroño, Burgos, Vitoria o Madrid. Unos desplazamientos cómodos y accesibles.