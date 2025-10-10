El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La sede de la agrupación está en la calle San Juan 24. Avelino Gómez

Protección Civil de Miranda precisaría de diez voluntarios más «para llegar a todo»

Desde la Agrupación se ha abierto una nueva campaña de captación para suplir las bajas que se han producido

María Ángeles Crespo

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:02

. Todos los años hay épocas en los que la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil se pone en marcha para captar nuevos integrantes. Es ... una necesidad que se deriva, cabría decir, de la propia implicación de la entidad en la vida de Miranda. Los voluntarios se han ido convirtiendo en efectivos que colaboran en los diferentes eventos y también, cuando es necesario, en actuaciones relacionadas con la seguridad. No hay celebración en la que falten y por eso las distintas entidades y asociaciones reclaman su presencia cuando organizan alguna actividad.

