Protección Civil de Miranda precisaría de diez voluntarios más «para llegar a todo»

. Todos los años hay épocas en los que la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil se pone en marcha para captar nuevos integrantes. Es ... una necesidad que se deriva, cabría decir, de la propia implicación de la entidad en la vida de Miranda. Los voluntarios se han ido convirtiendo en efectivos que colaboran en los diferentes eventos y también, cuando es necesario, en actuaciones relacionadas con la seguridad. No hay celebración en la que falten y por eso las distintas entidades y asociaciones reclaman su presencia cuando organizan alguna actividad.

Así las cosas se multiplican los operativos en los que están presentes y por eso es por lo que «necesitamos tener más integrantes para poder llegar a todo. Hay veces que se solapan dos actividades y al no disponer de más gente tenemos que dejar de acudir a alguna de ellas», argumenta su máxima responsable, Pilar Morcillo.

La puerta para que se acerquen los interesados en formar parte de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil está abierta durante todo el año, pero es ahora cuando se hace «podríamos decir que una campaña de captación. Acaba de comenzar el curso, y entendemos que es una buena época para hacer un llamamiento a la ciudadanía mirandesa para que nos conozca y, si tiene disponibilidad, se decida por integrarse en la agrupación».

En estos momentos se hace, además, más necesario contar con nuevos voluntarios porque se acaban de producir dos bajas en el equipo y ahora «estamos alrededor de veinte personas y necesitamos más gente que nos eche una mano».

Cuantificando las necesidades de personal en función del número de operativos en los que participa la Agrupación indica Morcillo que «teniendo en cuenta la gran cantidad de eventos que nos entran, para poder llegar a todos yo creo que lo ideal sería contar con diez personas más, siendo treinta estaría bien».

Ahora mismo tienen que dejar de atender algunos operativos en los que su presencia venía siendo habitual «y eso que en estos momentos no tenemos que acudir a Anduva para los partidos del Mirandés , porque si fuera así, es evidente que habría algunos eventos más en los que no podríamos participar».

Disponibilidad

Incide la jefa de Protección Civil en que quienes tengan interés en integrarse en la agrupación lo que deben tener es «disponibilidad. Esto no es un voluntariado de decir hoy tengo la tarde libre y colaboro en lo que sea, no, aquí cuando hay un operativo hay que estar y puede ser a cualquier hora».

Eso es lo que se les pide porque la formación se les va dando una vez que están inscritos en la agrupación. «Primero hacen un curso básico en el que se les imparten unos mínimos conocimientos de primeros auxilios y utilización del desfibrilador, de educación vial, de uso de extintores y mangueras por si hay que ayudar a bomberos, de búsqueda y rescate en el monte, y de legislación». A medida que van siendo más 'veteranos' en la agrupación se dan otros cursos,

El reglamento permite que cualquier persona con 16 años cumplidos pueda inscribirse, pero apunta la responsable que «quienes se adaptan mejor son los que tiene ya veintitantos o algo más de treinta años porque tienen su vida un poco más establecida».

En cualquier caso y tengan la edad que tengan los que están interesados pueden pasar por la Agrupación en la calle San Juan 24 los lunes o los miércoles de 18,00 a 20. 00 horas. Allí pasarán una entrevista que les realizará la propia jefa de los voluntarios y si «vemos que tiene aptitudes y disponibilidad pasaremos a formarle y empezaría a trabajar con nosotros en período de prueba».