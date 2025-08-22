El PP vuelve a la carga contra la «inadmisible» falta de limpieza en las piscinas de verano de Miranda

Un mes ha transcurrido desde que el Grupo Municipal Popular cargase públicamente contra la gestión de las instalaciones deportivas municipales por parte del equipo de ... Gobierno. Ahora, los términos irresponsabilidad y falta de vergüenza han dado paso a «la falta de ideas, agotamiento y declive», todo ello vinculado a la realidad diaria que se vive en el Polideportivo de Anduva y, concretamente, en las piscinas de verano.

«Todo esto está provocando una situación de enfado y malestar a cada vez más mirandeses que acuden al baño diario. Pagar por encontrarse con una deficiente limpieza de los baños y vestuarios de las piscinas de verano es algo inadmisible y demuestra la mala gestión de los gobernantes», señala Charo Fernández, concejala del PP en el Consistorio.

En esta línea, recuerdan que ya elevaron su queja al Pleno Municipal a mediados de julio y aún no han obtenido ningún tipo de respuesta. «Vemos con tristeza y desesperación como la suciedad persigue a nuestra ciudad en las calles, caminos, solares vacíos y contenedores de olor irrespirable a 40 grados. Es un distintivo de quiénes nos gobiernan».

Creen que la situación en el Polideportivo de Anduva es insostenible, un paisaje que se ve agravado por la «no contratación del personal necesario para limpiar las piscinas de verano en época estival». Por ende, los populares vuelven a la carga achacando al equipo de Gobierno Local que «lejos de preocuparse lo más mínimo por lo que está sucediendo, han mantenido esta situación un mes más y con una ola de calor de casi quince días mediante. Parece que ellos no van a las piscinas y, si van, su nariz está atrofiada y tienen la visión afectada».

De este modo, sostienen que esta forma de proceder «está ocasionando un perjuicio de salubridad en las instalaciones que afecta a cientos de personas que acuden a diario».

Recorte

La formación azul apunta al recorte económico como raíz del problema. «Ahorrarse un dinero a costa de perjudicar a las personas de la empresa de limpieza que habitualmente realizan su trabajo en otras dependencias del Polideportivo, así como a los usuarios, es una actitud negligente de libro».

Y es que, añaden, esta plantilla está contratada para la limpieza de los espacios «de invierno» dentro del Polideportivo, y «son los que se están encargando de limpiar las piscinas de verano. La carga de trabajo adicional hace que muchas otras dependencias del Poli se queden sin limpiar muchos días».

En definitiva, desde el PPsentencian que «no se puede admitir que no se contraten los servicios de limpieza necesarios para situaciones de desbordes y suciedad de los WC se vean solucionados», y piden respeto para los usuarios de las instalaciones.

Los azules defienden que «no es tan difícil mantener el Polideportivo con unos mínimos permisibles para equipararnos a piscinas de municipios cercanos». Así, reclaman una inversión inmediata para «arreglar estos agujeros de cada vez mayor tamaño, tanto a nivel de limpieza como de personal».