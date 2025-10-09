El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Interior de la planta en Miranda. Avelino Gómez

Movilex gestiona en Miranda 2.477 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos en su primer año

A la factoría le queda mucho margen de crecimiento

Cristina Ortiz

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:34

Movilex ha gestionado 2.477 toneladas tratadas de residuos eléctricos y electrónicos en su primer año de actividad en el polígono de Ircio. La planta ... en estos primeros doce meses de funcionamiento en la ciudad ha centrado su actividad en la recepción de 1.294 toneladas de frigoríficos y congeladores, 445 de lavadoras, 182 de grandes electrodomésticos, 124 termos y 108 lavavajillas.

