Movilex gestiona en Miranda 2.477 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos en su primer año

Movilex ha gestionado 2.477 toneladas tratadas de residuos eléctricos y electrónicos en su primer año de actividad en el polígono de Ircio. La planta ... en estos primeros doce meses de funcionamiento en la ciudad ha centrado su actividad en la recepción de 1.294 toneladas de frigoríficos y congeladores, 445 de lavadoras, 182 de grandes electrodomésticos, 124 termos y 108 lavavajillas.

Pero todavía hay mucho margen de crecimiento a futuro, ya que el complejo de 12.000 metros cuadrados, de los que 4.000 los ocupa la nave de tratamiento de residuos, tiene capacidad para atender el reciclaje y la recuperación de 12.000 toneladas de materiales electrónicos y eléctricos.

El ritmo de trabajo ha crecido de forma sostenida en la planta. Tras un arranque progresivo, en enero y febrero la actividad se aceleró hasta alcanzar en agosto casi 600 toneladas de residuos tratadas. Desde entonces, el nivel de procesamiento se mantiene en torno a las 450 toneladas mensuales, consolidando la operativa del centro. Durante este primer año se han incorporado 17 trabajadores entre operarios, encargados de línea, técnicos de mantenimiento y un jefe de planta.