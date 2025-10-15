El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 15 de octubre
Pa'llevar ha obtenido este año una subvención. Avelino Gómez

Más de la mitad del dinero de Miranda para ayudas al Vivero, Aquende y la plaza, no se gasta

La hospedería El Convento y un puesto del mercado recibirán 8.888 euros y cuatro actividades del edificio de la Cámara, un máximo de 15.660

Cristina Ortiz

Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:07

Comenta

Más de la mitad del dinero reservado para apoyar negocios en la Plaza de Abastos, el Centro Histórico o el Vivero de Empresas se va ... a quedar este año en las arcas municipales. Y eso pese a que la cuantía total ya se redujo hace unas semanas, mediante un modificado de créditos, conscientes en Promoción Económica de que iba a sobrar mucho dinero.

