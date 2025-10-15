Más de la mitad del dinero de Miranda para ayudas al Vivero, Aquende y la plaza, no se gasta

Más de la mitad del dinero reservado para apoyar negocios en la Plaza de Abastos, el Centro Histórico o el Vivero de Empresas se va ... a quedar este año en las arcas municipales. Y eso pese a que la cuantía total ya se redujo hace unas semanas, mediante un modificado de créditos, conscientes en Promoción Económica de que iba a sobrar mucho dinero.

Pese a que se retiraron 15.000 euros de los 30.000 consignados en el presupuesto para nuevos comercios o consolidar los existentes tanto en el mercado como en el Casco Antiguo, sigue quedando casi la mitad de esa partida ya reducida. Y es que sólo se han tramitado dos solicitudes. Una por parte de la Hospedería el Convento, que va a recibir 5.000 euros para costear parte de los casi 9.000 invertidos en cambiar las puertas de las habitaciones del hotel.

A esos se suman otros 3.888 euros para un puesto en la plaza, el abierto hace unos meses por Pepe Rey con comida elaborada en Pa'llevar, que reconoce que esperaba una mayor repercusión los primeros meses. De todos modos, se muestra optimista y confía en que tras los cambios hechos después del verano llegue el movimiento esperado. Por ahora, valora positivamente la visibilidad que tienen y el hecho de poderse dar a conocer a otro público. Y es que está convencido del potencial del espacio, no sólo por la actividad comercial, que atrae a muchos clientes, sobre todo entre jueves y sábado; sino también por el propio inmueble y su ubicación.

«Las instalaciones están muy desaprovechadas, es un espacio que debería tener más salidas. Tener un lugar como ése en el centro y climatizado, en el que se podrían estar haciendo muchas actividades en su parte superior y que no haya nada es para hacérnoslo mirar todos: comerciantes, asociaciones que no piden el espacio y el Ayuntamiento. Lo más costoso es tenerlo accesible y caliente, y cuenta con ambas cosas. Me da pena que no se use más; en cualquier otro sitio tendría más actividad», valoró.

Más difícil lo ve Roberto Zulueta, cuya familia lleva décadas con un puesto abierto en la plaza. «Lo de la segunda planta es una quimera, para empezar porque los accesos son complicados». En su opinión, todos los esfuerzos deben centrarse en mantener abiertos el mayor número de negocios posibles, para que siga siendo «un referente en el centro comercial de Miranda. La planta superior es un espacio muy goloso, pero si no nos centramos en revitalizar la de abajo no tiene sentido mirar la segunda. Sería empezar la casa por el tejado».

Tampoco pasa por alto que la concesión se acaba en una década y que habrá que ver qué condiciones pone el Ayuntamiento y que quieren entonces los comerciantes. Sí cree que en algún momento habrá que abordar la renovación de todas las canalizaciones e instalaciones, algo difícil mientras se mantiene la actividad.

Empresas

Importante es también el excedente que queda en la partida habilitada para ayudar a los emprendedores del Vivero de Empresas. Se han concedido 4 ayudas por un máximo a justificar de 15.660 euros, de los 40.000 reservados. El 39% del total. Se ha aprobado una ayuda máxima de 5.244 para Rivus Válvulas, de 5.460 para Technomet; y otras dos para actividades del coworking, una de 3.228 y otra de 1.728.

De todos modos, pese al excedente de dinero que habrá que incluir en remanentes para el próximo ejercicio o modificados de crédito, el concejal del área, Miguel Ángel Adrián, se muestra partidario de volver a consignar los mismo importes para el próximo ejercicio: 30.000 euros para Centro Histórico y Plaza de Abastos y 40.000 para el Vivero.

El objetivo es evitar que haya algún año en el que las peticiones superen las cuantías disponibles y haya que dejar sin ayudas a algún emprendedor. «Nos vamos a empeñar en mantener esa línea de ayudas y las partidas actuales. Creemos que son una buena oportunidad para quien genere una actividad», concluyó..