Miranda visibilizó el cáncer de mama

El Paseo Rosa de Giafys arrancó poco después de las once de la mañana desde el parque Antonio Machado; punto de cita habitual de la ... mayoría de las concentraciones organizadas por la fundación. El de este domingo, que podía hacerse, como es habitual, andando o en bicicleta, consiguió que los colores predominantes entre los caminantes y los ciclistas fueran el rosa y el blanco; éste último fue el elegido para las camisetas de esta vigésima edición del paseo que hicieron mayores y pequeños. Eso sí, la mayoría de los niños y niñas optaron por participar en la actividad montados en sus bicicletas.

La mañana amaneció un tanto nublada, pero como es costumbre ahora, todo el mundo había consultado las previsiones meteorológicas que indicaban que las primeras gotas, de hacerlo, aparecerían sobre la una o las dos. Así las cosas decidieron acercarse hasta el parque donde muy pocos minutos antes de las once quienes los llevaban tuvieron que ponerse los chubasqueros. Por fortuna para organizadores y participantes la cuatro gotas fueron eso, contada, y la temperatura acabó quedándose en la idónea para realizar el ejercicio físico que se proponía desde Giafys con el XX Paseo Rosa. Fue una vez terminado –volvieron a reunirse todos en el parque sobre las doce y media– fue cuando los paraguas se hicieron imprescindibles.

Desde Giafys se volvió a visibilizar el cáncer de mama gracias a su propuesta y, por supuesto, a la respuesta que dieron los mirandeses.

La fundación apuesta por el ejercicio como uno de los pilares en la recuperación y también por una alimentación sana tanto para los enfermos como para trabajar en tareas preventivas. En ello puso el acento la nutricionista de Giafys, María Díaz que indicó que «en unos cánceres, como el de mama, llevar una alimentación saludable es muy importante, pero si hablamos de otros, como por ejemplo el de colon es vital». Con citas como el Paseo se consigue «dar visibilidad a estas patología y en el Día del Cáncer de Mama Giafys tenía que estar en la calle y lo ha hecho».

Mamografías

Un año más Giafys cedió parte de su espacio al servicio de Radiología del Santiago Apóstol, que volvieron a poner el acento en la prevención y en los beneficios de conseguir una detección precoz del todos los cánceres, pero en especial del de mama.

En estos días en los que el escándalo relacionado con la tardanza a la hora de comunicar los resultados en Andalucía acapara portadas, la técnico de radiología Raquel Díaz quiso tranquilizar a las mirandesas. «El programa de detección precoz de cáncer de mama en Castilla y león está funcionando perfectamente. Los resultados se están dando por carta en veinte días o un mes. Si hay alguna sospecha antes de esos veinte días se les está llamando para activar el protocolo».

Apuntó también que es importante que seamos «proactivos. Por un lado es importante que las mujeres de entre 45 y 74 años se hagan una mamografía cada dos años para detectar un cáncer en estadios iniciales y también que, si no se recibe el resultado en el tiempo indicado, se acuda al centro de salud para reclamarlo».

En el Día del Cáncer de Mama se visibilizó su existencia y Giafys y el Hospital Santiago Apóstol volvieron a trabajar de modo conjunto para concienciar sobre la situación.