El paseo se inicó y acabó en el Antonio Machado. E. C.

Miranda visibilizó el cáncer de mama

Giafys promovió un nuevo Paseo Rosa, que unos hicieron andando y otros, en su mayoría niños, en bicicleta

María Ángeles Crespo

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:26

El Paseo Rosa de Giafys arrancó poco después de las once de la mañana desde el parque Antonio Machado; punto de cita habitual de la ... mayoría de las concentraciones organizadas por la fundación. El de este domingo, que podía hacerse, como es habitual, andando o en bicicleta, consiguió que los colores predominantes entre los caminantes y los ciclistas fueran el rosa y el blanco; éste último fue el elegido para las camisetas de esta vigésima edición del paseo que hicieron mayores y pequeños. Eso sí, la mayoría de los niños y niñas optaron por participar en la actividad montados en sus bicicletas.

