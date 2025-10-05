Miranda sigue «muy lejos» del ratio europeo con 6,35 matronas por cada 10.000 mujeres

El Sindicato de Enfermería Satse ha denunciado que Miranda sigue «muy lejos» de llegar a los datos establecidos por los estudios que llegan de la ... Unión Europea para una correcta asistencia a la mujer. Y es que, según el último informe de la organización sindical, mientras la media europea es de 9,1 matronas por cada 10.000 mujeres en edad «fértil» (14-65 años), en nuestra ciudad el ratio se desploma hasta las 6,3 profesionales y esta situación se agrava sobremanera en los Centros de Salud Miranda Este y Miranda Oeste.

«La media en España es de 6,1 matronas por cada 10.000 mujeres de entre 14 y 65 años, la de Miranda también está en esa línea pero hay que resaltar que la edad en la que una matrona atiende a la mujer no está comprendido entre estas franjas concretas de 14 y 65 años, sino que la matrona atiende a mujeres desde los 14 años hasta el final de sus vidas», explica Silvia López, secretaria provincial de Satse Burgos.

Cabe resaltar que la labor que desempeña una matrona en los centros sanitarios no sólo se reduce a los partos. Este perfil de profesional sanitaria desarrolla actividades diarias pasando por seguimiento al embarazo y post-parto, apoyo a la lactancia, prevención del cáncer de útero (citologías y resultados) prevención del papiloma. Disfunciones en el suelo pélvico en el puerperio, edad reproductiva o Climaterio, dolor en las relaciones sexuales y educación de preconcepción, entre otras.

A todo esto se añaden las urgencias existentes que incrementan el trabajo del día a día, como la propia anticoncepción (píldora poscoital) y todas las alteraciones de las embarazadas ITU.

A colación de todo este argumentario y de acuerdo a los datos que manejaba Satse a principios de año, Miranda cuenta a día de hoy con un total de 8 matronas entre todos los centros sanitarios de la ciudad. Por espacios, son 6 profesionales en el Hospital Comarcal Santiago Apóstol, 1 en el Centro Médico Miranda Este y 1 en el Centro Médico Miranda Oeste.

Extrapolando estos guarismos a la población mirandesa, que presenta 17.379 mujeres mayores de 14 años, 12.602 de ellas en edades entre los 14 y los 65 años, se queda un ratio de poco más de 6 matronas por cada 10.000 mujeres.

«Son un total 8 matronas para 12.602 mujeres de 14 a 65 años. Asimismo, si hacemos atención a las matronas que hay únicamente en los Centros de Salud de Miranda, que deben de atender a todas las mujeres, son 2 matronas para las mismas mujeres. Y ya si aclaramos que la mujer es atendida desde los 14 años hasta el final de la vida, el numero de mujeres aumenta hasta las 17.379. Con lo cual, la conclusión es que estamos muy muy lejos en Miranda de llegar a los datos establecidos por los estudios que llegan de la Unión Europea para una correcta asistencia a la mujer», sentencia Silvia López.

Desde el sindicato de enfermería se entiende que la media europea es el camino a seguir tanto en nuestra ciudad, a nivel particular, como en el resto del país. Así las cosas, con la ratio de 9,1 matronas por cada 10.000 mujeres que registra el continente, afirman que Miranda precisaría de 11,46 matronas por cada 10.000 mujeres en edad fértil, 5 profesionales más que las que hay en activo actualmente, «y si consideramos que la mujer es atendida hasta el final de sus días, entonces nos harían falta 15,81 matronas».

El objetivo final de Satse no es otro que brindar una correcta asistencia a la mujer, «durante toda su vida», y para ello se necesitan más matronas. «Más aun si hacemos caso a lo que atienden en los centros de salud, donde se dispara mas la necesidad de aumentar la dotación de matronas ya que son actualmente 2 matronas atendiendo a las 17.379 mujeres mirandesas».