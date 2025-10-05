El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El problema es mayor en los Centros de Salud. Avelino Gómez

Miranda sigue «muy lejos» del ratio europeo con 6,35 matronas por cada 10.000 mujeres

Satse denuncia que sólo hay dos profesionales de este perfil en los Centros de Salud para atender a las 17.379 mujeres mirandesas

Toni Caballero

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:02

Comenta

El Sindicato de Enfermería Satse ha denunciado que Miranda sigue «muy lejos» de llegar a los datos establecidos por los estudios que llegan de la ... Unión Europea para una correcta asistencia a la mujer. Y es que, según el último informe de la organización sindical, mientras la media europea es de 9,1 matronas por cada 10.000 mujeres en edad «fértil» (14-65 años), en nuestra ciudad el ratio se desploma hasta las 6,3 profesionales y esta situación se agrava sobremanera en los Centros de Salud Miranda Este y Miranda Oeste.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  2. 2

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  3. 3 El primer premio de la Lotería Nacional se vende íntegramen en un restaurante de Getxo: comprobar resultados del sorteo de hoy sábado 4 de octubre
  4. 4

    Fiesta en un restaurante de Getxo tras repartir tres millones de euros entre los clientes: «No nos ha dado tiempo ni a celebrarlo»
  5. 5

    Sorprenden al jefe de flota de la DYA al volante de una ambulancia sin tener el carné de conducir adecuado
  6. 6 Gran ovación de San Mamés en el homenaje del Athletic a Palestina, no emitido por televisión
  7. 7

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  8. 8

    Las restricciones al tráfico no logran reducir la entrada de coches a Bilbao
  9. 9

    «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  10. 10 Denuncian la muerte de una vaquilla arrollada de forma brutal por un quad en un encierro de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Miranda sigue «muy lejos» del ratio europeo con 6,35 matronas por cada 10.000 mujeres

Miranda sigue «muy lejos» del ratio europeo con 6,35 matronas por cada 10.000 mujeres