Miranda registra 48 parados menos en el mes de septiembre

Después de que en el último mes se rompiera la tendencia positiva que se venía registrando en los últimos, el dato relacionado con el paro ... en la ciudad correspondiente al mes de septiembre vuelve a ser positivo. Ha bajado en todos los sectores y en el global el descenso ha sido de 48 personas para situar el número de demandantes de empleo en Miranda en 1.601.

Una vez más ha sido el sector Servicios el que ha propiciado el repunte del empleo ya que en ese sector se han producido 16 incorporaciones al mundo laboral. Pese a ello sigue siendo el más castigado y sigue habiendo 1.134 personas aspirando a desarrollar su vida laboral en este ámbito. El número de parados en Servicios acapara el 70,8% del total de desempleados mirandeses.

El segundo sector que más ha contribuido para que el dato del desempleo del mes de septiembre haya sido positivo en Miranda ha sido el de Industria que ha absorbido a 11 nuevos trabajadores. En las actualidad el número de demandantes de empleo en Industria es de 201 personas. En Construcción se han incoprorado al mercado laboral 9 personas y 3 lo han hecho en Agricultura. Entre quienes no habían tenido todavía ningún empleo el número de nuevos trabajadores es de 6.

A la hora de apuntar las variaciones en función del sexo de quienes están inscritos en el Ecyl, en septiembre 44 de los 48 que han dejado de estar en paro son hombres y tan sólo se han registrado 4 incorporaciones entre las mujeres. Así las cosas en Miranda sigue habiendo más mujeres desempleadas, 958, frente a los 643 hombres que no han encontrado trabajo. Por edades 37 de los nuevos trabajadores tienen más de 25 años y son menores de esa edad 11 personas.

Echando la vista atrás cabe indicar que el descenso en relación con el mismo mes del año pasado es del 5,93%, es decir que en septiembre de 2025 en Miranda hay 101 parados menos de los que se contabilizaban en septiembre de 2024.