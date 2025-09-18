Miranda entrega el León de Oro a Fernando Escobillas
El Consistorio reconoce así su «sobresaliente contribución a la vida económica, institucional y social» de la ciudad
Cristina Ortiz
Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:38
Fernando Escobillas recibirá el León de Oro de la ciudad. Máxima distinción institucional municipal, que el Ayuntamiento le entregará como «reconocimiento a su sobresaliente contribución ... a la vida económica, institucional y social» de Miranda.
Su «trayectoria empresarial, institucional y humana», se destaca en el expediente impulsado por el Consistorio, «lo convierten en un referente para Miranda merecedor» de ese galardón público. Con él, se busca dar aún más visibilidad a una trayectoria con muchas ramificaciones. Además de haber estado durante décadas al frente de pinturas Doherco, desde 2006 lidera la Cámara de Comercio.
Presidencia desde la que promovió y lideró la creación y consolidación del Vivero de Empresas, como motor de innovación, empleo y retención de talento local. Una instalación que ha acogido 59 proyectos, de los cuales 23 permanecen activos.
También fue presidente del Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Castilla y León entre 2012 y 2020. Si bien su relación con esa entidad en la ciudad se remonta a 1991, ya que desde ese año ha sido miembro de su plenario, desde el que ha impulsado iniciativas estratégicas en emprendimiento, internacionalización, comercio minorista y formación dual.
Evidentemente, el reconocimiento no olvida su relevante trayectoria. Fundador y gerente de Doherco, empresa mirandesa de referencia nacional e internacional en pinturas y recubrimientos, ha llevado el nombre de Miranda a proyectos de prestigio internacional como: Estadio Olímpico de Montjuïc (JJ.OO. Barcelona 1992), Estadio de San Mamés y Palacio Euskalduna (Bilbao), Pasarela de Calatrava y urbanismo de la Ría de Bilbao o el Estadio de La Cerámica (Villarreal CF). Destacan también las colaboraciones con empresas de renombre como Volkswagen y General Dynamics, así como proyectos en Rusia, Kazajistán y Cuba.
Escobillas también se suma al impulso de inversiones industriales en Miranda, como la ampliación en Bayas con 5 millones de euros, que reforzó el empleo y la capacidad productiva de la ciudad.
«Es precisa también la referencia a sus valores humanos. Reconocido y respetado por su sencillez, generosidad y carácter afable, encarna valores de compromiso y servicio a Miranda que ha promocionado en el ámbito empresarial y social», apuntan desde el Consistorio en el expediente de honores para impulsar el reconocimiento.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.