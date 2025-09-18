Miranda entrega el León de Oro a Fernando Escobillas

Fernando Escobillas recibirá el León de Oro de la ciudad. Máxima distinción institucional municipal, que el Ayuntamiento le entregará como «reconocimiento a su sobresaliente contribución ... a la vida económica, institucional y social» de Miranda.

Su «trayectoria empresarial, institucional y humana», se destaca en el expediente impulsado por el Consistorio, «lo convierten en un referente para Miranda merecedor» de ese galardón público. Con él, se busca dar aún más visibilidad a una trayectoria con muchas ramificaciones. Además de haber estado durante décadas al frente de pinturas Doherco, desde 2006 lidera la Cámara de Comercio.

Presidencia desde la que promovió y lideró la creación y consolidación del Vivero de Empresas, como motor de innovación, empleo y retención de talento local. Una instalación que ha acogido 59 proyectos, de los cuales 23 permanecen activos.

También fue presidente del Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Castilla y León entre 2012 y 2020. Si bien su relación con esa entidad en la ciudad se remonta a 1991, ya que desde ese año ha sido miembro de su plenario, desde el que ha impulsado iniciativas estratégicas en emprendimiento, internacionalización, comercio minorista y formación dual.

Evidentemente, el reconocimiento no olvida su relevante trayectoria. Fundador y gerente de Doherco, empresa mirandesa de referencia nacional e internacional en pinturas y recubrimientos, ha llevado el nombre de Miranda a proyectos de prestigio internacional como: Estadio Olímpico de Montjuïc (JJ.OO. Barcelona 1992), Estadio de San Mamés y Palacio Euskalduna (Bilbao), Pasarela de Calatrava y urbanismo de la Ría de Bilbao o el Estadio de La Cerámica (Villarreal CF). Destacan también las colaboraciones con empresas de renombre como Volkswagen y General Dynamics, así como proyectos en Rusia, Kazajistán y Cuba.

Escobillas también se suma al impulso de inversiones industriales en Miranda, como la ampliación en Bayas con 5 millones de euros, que reforzó el empleo y la capacidad productiva de la ciudad.

«Es precisa también la referencia a sus valores humanos. Reconocido y respetado por su sencillez, generosidad y carácter afable, encarna valores de compromiso y servicio a Miranda que ha promocionado en el ámbito empresarial y social», apuntan desde el Consistorio en el expediente de honores para impulsar el reconocimiento.