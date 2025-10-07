El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Más de 300 personas han votado a favor de intervenir en la Parte Vieja. Avelino Gómez

Miranda elige darle vida al río Ebro y al Casco Histórico

El Consistorio destinará los 25.000 euros del presupuesto participativo a la propuesta más votada

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Martes, 7 de octubre 2025, 13:33

Comenta

La encuesta de presupuestos participativos lanzada por la Concejalía de Participación del Ayuntamiento de Miranda a través de la app Vivir Miranda finalizó el pasado 5 de octubre y, entre las tres propuestas posibles, la más votada ha resultado 'Dando vida al río y al Casco Histórico', con 328 de los 508 votos emitidos por parte de los ciudadanos.

Así las cosas, se pretende habilitar un huerto urbano en la calle Las Escuelas, establecer en la Plaza del Mercado una ludoteca al aire libre, zona en la que también se creará un jardín de lluvia, colocar máquinas biosaludables en el paseo del río, recuperar el Callejón de Los Pescadores y la colocación de dos pequeñas casetas para el intercambio de libros; entre otras intervenciones.

La segunda propuesta más votada ha sido la de implantar un área recreativa en La Arboleda, con 104 votos. Mientras que la menos respaldada ha sido levantar un parque canino de Agility, con 41 votos.

De esta manera, con la partida de 25.000 euros de presupuestos participativos de 2025 se ejecutará la actuación en la ribera del Ebro y el Casco Histórico de nuestra ciudad.

«Es destacable que en dos semanas han participado más de 500 personas. La experiencia ha sido satisfactoria porque por un lado, es la primera vez que lo hacemos y los mirandeses/as han respondido bien para ser una primera experiencia y, por otro, ha salido bastante bien teniendo en cuenta que sólo teníamos una modalidad de voto. Es la primera vez que la gente mediante voto directo elige y además, la decisión ha sido mayoritaria, con lo que resulta un proyecto ampliamente respaldado», explica el concejal de Barrios, Guillermo Ubieto.

Por su parte, la concejala de Participación, Cristina Ferreras, avanza que «vamos a seguir apostando por la participación habilitando nuevas herramientas de aquí en adelante para promoverla y potenciarla. Este ha sido el primer paso para cumplir con ese compromiso que tenemos con la participación».

