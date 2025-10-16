El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del jueves deja 275.000 euros en esta localidad vizcaína
La Casa de Cultura acogió las Jornadas medioambientales. Avelino Gómez

Miranda conoció los beneficios de la sostenibilidad

Magali Caviglia Impulsora de la plataforma Usar y Reusar los puso de manifiesto en las Jornadas Medioambientales

Raúl Canales

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:55

Comenta

Magali Caviglia tenía un trabajo que le gustaba y una vida bastante apacible, pero sentía que algo no acababa de estar en armonía en su ... interior. La brecha entre vida profesional y sus valores personales cada vez era mayor. Necesitaba un cambio, y justo apareció la oportunidad de hacerse cargo de Usar y Reusar, tienda pionera en el país en un modelo de residuo cero. Era el proyecto que llevaba años buscando aquella niña a la que, aún viviendo en Argentina, el libro '50 cosas que pueden hacer los niños para salvar el planeta' le había dejado muchos interrogantes retumbando en su cabeza y a los que ha podido ir dando respuesta con los años. Ayer compartió su experiencia con los mirandeses en el primero de los talleres de las jornadas medioambientales. Hoy repetirá y dará consejos sobre cómo reducir los residuos domésticos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  2. 2 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  3. 3

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  4. 4

    ¿Cuánto ganarán de más de media los jubilados el año que viene?
  5. 5

    Un ejército para frenar las ejecuciones sumarias de Hamás en las calles de Gaza
  6. 6

    ¿Debió ordenar Felipe González que «volaran por los aires» a la cúpula de ETA?
  7. 7

    Sindicatos de estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  8. 8

    Seguridad abre una investigación por las lesiones a un joven en el acto de Falange
  9. 9

    «Por aquí no pasa nadie, nos han encerrado detrás un muro en plena Avanzada»
  10. 10

    Euskadi culpa al Ministerio de Sanidad por el pago abusivo al sistema que regula la atención de pacientes en otras comunidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Miranda conoció los beneficios de la sostenibilidad

Miranda conoció los beneficios de la sostenibilidad