La página web suele ser visitada por ofertas laborales. A. G.

Más de un millón de personas conoce Miranda Empresas por las redes sociales

La presencia de la ciudad en internet ha crecido en los últimos tres años y llega a posibles inversores de todo el planeta

Raúl Canales

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:05

Ya no hacen falta reuniones interminables ni recorrerse el mundo en avión para convencer a una empresa china o alemana de que Miranda es la ... mejor opción para invertir. La tecnología también a revolucionado el mundo de la captación de empresas ya que las redes sociales permiten llegar a un gran público potencial en un segundo. En los últimos tres años, más de un millón de personas han visto la marca Miranda Empresas en internet.

