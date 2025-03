Comenta Compartir

Cuando empecé a estudiar música, no me cuestionaba por qué había tan pocas compositoras en los libros, por qué los grandes escenarios estaban dominados por ... hombres o por qué las mujeres en la industria eran juzgadas antes por su aspecto que por su música. No fue hasta pasada la adolescencia, cuando inicié mis estudios de jazz, que entendí que el feminismo es un movimiento transversal que nos hace mejores a todas y a todos, y que es el único camino para una igualdad real.Ahora formo parte del equipo directivo de la Facultad de Música y Artes Escénicas de la Universidad Alfonso X el Sabio, como Jefa de Estudios de las Titulaciones Presenciales. Tengo la suerte de formar parte de un equipo directivo formado mayoritariamente por mujeres. No se trata de que lo hagamos mejor o peor, se trata de que estamos igual de preparadas para ocupar estos puestos de responsabilidad. Como dice Henar Álvarez, «hay que reivindicar el derecho a ser mediocres». La sociedad sólo da acceso a puestos de responsabilidad a aquellas mujeres que logran demostrar que son las mejores y, muchas veces, están sobrecualificadas. Sin embargo, no ocurre lo mismo con nuestros compañeros. En el aula, mi compromiso es impulsar referentes femeninos, cambiar dinámicas que perpetúan sesgos y garantizar que el talento y el esfuerzo sean los únicos factores determinantes en el éxito.

