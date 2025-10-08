El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 8 de octubre
El punto más crítico es el cruce de Arenal y Ronda del Ferrocarril. Avelino Gómez

La Junta aprobará hoy la obra antirriadas en Miranda al no ver «cambios sustanciales» en el proyecto

Sergio Montoya asegura que la administración regional dará «todas las facilidades» al Ayuntamiento

Raúl Canales

Miranda de Ebro

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:52

Comenta

La Junta no pondrá ningún impedimento a los cambios en el proyecto antirriadas. Al contrario, la administración regional dará todo tipo de facilidades para que ... la obra pueda ejecutarse, por lo que salvo que los técnicos aprecien alguna anomalía de última hora, los cambios propuestos por Urbanismo para satisfacer también a los vecinos de Ronda del Ferrocarril recibirán hoy el visto bueno definitivo en Valladolid en una reunión a la que acudirá una representación del Ayuntamiento encabezada por Aitana Hernando y Guillermo Ubieto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  2. 2 El SEPE amplía el plazo y dará medio año de margen para solicitar el subsidio una vez agotado el paro
  3. 3

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia
  4. 4 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  5. 5

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»
  6. 6 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  7. 7 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  8. 8 La tortilla de patata picante de un restaurante bilbaíno que es la segunda mejor de España
  9. 9

    Rego y Navarro, un soplo de aire fresco
  10. 10

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Junta aprobará hoy la obra antirriadas en Miranda al no ver «cambios sustanciales» en el proyecto

La Junta aprobará hoy la obra antirriadas en Miranda al no ver «cambios sustanciales» en el proyecto