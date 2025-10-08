La Junta aprobará hoy la obra antirriadas en Miranda al no ver «cambios sustanciales» en el proyecto

La Junta no pondrá ningún impedimento a los cambios en el proyecto antirriadas. Al contrario, la administración regional dará todo tipo de facilidades para que ... la obra pueda ejecutarse, por lo que salvo que los técnicos aprecien alguna anomalía de última hora, los cambios propuestos por Urbanismo para satisfacer también a los vecinos de Ronda del Ferrocarril recibirán hoy el visto bueno definitivo en Valladolid en una reunión a la que acudirá una representación del Ayuntamiento encabezada por Aitana Hernando y Guillermo Ubieto.

«La Junta tiene una predisposición total a colaborar y así lo ha dejado claro desde el primer minuto», asegura Sergio Montoya, que en los últimos días ha mantenido contacto permanente con sus compañeros de partido en el gobierno autonómico para sondear las posibilidades reales de que el proyecto antirriada obtenga la luz verde.

Desde la Junta han trasladado al portavoz del PP mirandés que inicialmente «no se aprecian modificaciones sustanciales» al proyecto, por lo que no ven ningún impedimento para su aprobación, aunque la palabra definitiva la tendrán los técnicos y el departamento de Intervención.

Noticia relacionada No sirven para nada

La gran duda cuando se buscó una alternativa al plan inicial radicaba en cómo hacer cambios en la elevación de Ronda de Ferrocarril sin alterar el objeto del contrato, porque en caso de que se consideren modificaciones sustanciales, Europa puede tumbar la obra y dejar a la ciudad sin los fondos para acometer el resto de medidas. En juego están 1,6 millones de euros y actuaciones necesarias para evitar que Miranda sufra los efectos demoledores de las crecidas inesperadas del Ebro, como la colocación de válvulas antirretorno.

La solución planteada por la concejalía de Urbanismo consiste en equiparar la acera actual con la cota de los portales, por lo que no es necesario elevar tantos centímetros la calzada. La propuesta parece ser la idónea o al menos la que más arada a todas las partes implicadas. Con la altura que se ganaría sería suficiente para que los vehículos de emergencia pudieran circular en caso de inundación pero se evitan las barreras arquitectónicas que tanto disgustaban a los vecinos de Ronda del Ferrocarril.

40 Centímetros Es lo que se elevaría la calle en el punto más alto, poco más de la mitad de lo previsto inicialmente. 1,6 Millones Es el coste total de una obra que financia Europa.

Antes de trasladar la alternativa a la Junta, era necesario pasar un primer examen con la empresa adjudicataria de las obras, que hizo recientemente una visita a la ciudad para inspeccionar todos los detalles sobre el terreno. La conclusión a la que llegaron los responsables de la firma es que los cambios planteados por Urbanismo eran viables.

Por tanto, ahora solo falta la aprobación de la Junta, administración promotora de los trabajos y que los financia gracias a la obtención de fondos europeos, pero por lo que se ha trasladado a Sergio Montoya, en Valladolid también «ven con buenos ojos» los cambios.

Elevar menos centímetros Ronda del Ferrocarril en principio no pone en riesgo los fondos europeos y satisface a los vecinos

Desde que estalló la polémica con los vecinos, el portavoz de los populares ha seguido de cerca el caso y en más de una ocasión ha hecho de intermediario con la Junta, algo que no ha sentado bien a la corporación municipal al entender que desde Valladolid deberían remitirse a comunicaciones oficiales con el Ayuntamiento.

También Montoya es crítico con la actuación municipal ya que ni siquiera le han enseñado las modificaciones del proyecto. «Es un tema de suficiente calado como para informar a la oposición, pero una vez más el equipo de Gobierno actúa con secretismo hasta que luego se ve con el problema. Con este proyecto ha vuelto a quedar claro su incapacidad de gestión, porque han estado a punto de echar por tierra una fuerte inversión financiada desde Europa y han convertido en problema lo que era una solución y una ayuda».