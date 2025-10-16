Jordi Hereu participará en Miranda la próxima semana en un foro sobre industria
El ministro de Industria y Turismo compartirá mesa de diálogo con sindicatos y empresarios en la ciudad el jueves 23
Cristina Ortiz
Jueves, 16 de octubre 2025, 22:53
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se desplazará a Miranda el próximo jueves 23 para participar en una mesa de 'Diálogo por la ... Industria de Castilla y León', organizada por el PSOE.
El acto tendrá lugar en el Hotel Ciudad de Miranda a partir de las 18.15 horas, cuando arrancará con la presentación por parte de la alcaldesa de la ciudad, Aitana Hernando; la diputada y secretaria provincial del Partido Socialista, Esther Peña; y el secretario de organización del partido en Castilla y León, Daniel de la Rosa.
Unos minutos después se abrirá el debate en el que Jordi Hereu será, junto al secretario del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, el encargado de hablar de las políticas del Gobierno de España y el compromiso socialista con Castilla y León.
Para abordar el compromiso de los trabajadores con el desarrollo de la comunidad se contará con la presencia de Óscar Lobo, secretario regional de UGT; y con Ana Fernández de los Muros, máxima responsable de CC OO en Castilla y León. Por parte de los empresarios, para explicar el mapa industrial y económico de la provincia y de Miranda en particular, participarán Eduardo Araguzo, presidente de FAE Miranda; e Ignacio San Millán, recientemente nombrado máximo responsable de FAE Burgos. Todos ellos debatirán, teniendo como moderador a Vicente Mirón, secretario de Política Energética e Industria del PSOE de Castilla y León, sobre la importancia del acuerdo entre instituciones, patronal y trabajadores para garantizar el futuro de la comunidad y poner a la industria como eje localizador frente a la despoblación.
Al acabar el acto, a las 19.45 horas, el PSOE celebrará un encuentro con afiliados, simpatizantes y sindicatos, en el que se expondrá el proyecto político del partido en la región. Una charla con Carlos Martínez y Jordi Hereu, que moderará la alcaldesa de la ciudad.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión