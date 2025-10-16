Jordi Hereu participará en Miranda la próxima semana en un foro sobre industria

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se desplazará a Miranda el próximo jueves 23 para participar en una mesa de 'Diálogo por la ... Industria de Castilla y León', organizada por el PSOE.

El acto tendrá lugar en el Hotel Ciudad de Miranda a partir de las 18.15 horas, cuando arrancará con la presentación por parte de la alcaldesa de la ciudad, Aitana Hernando; la diputada y secretaria provincial del Partido Socialista, Esther Peña; y el secretario de organización del partido en Castilla y León, Daniel de la Rosa.

Unos minutos después se abrirá el debate en el que Jordi Hereu será, junto al secretario del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, el encargado de hablar de las políticas del Gobierno de España y el compromiso socialista con Castilla y León.

Para abordar el compromiso de los trabajadores con el desarrollo de la comunidad se contará con la presencia de Óscar Lobo, secretario regional de UGT; y con Ana Fernández de los Muros, máxima responsable de CC OO en Castilla y León. Por parte de los empresarios, para explicar el mapa industrial y económico de la provincia y de Miranda en particular, participarán Eduardo Araguzo, presidente de FAE Miranda; e Ignacio San Millán, recientemente nombrado máximo responsable de FAE Burgos. Todos ellos debatirán, teniendo como moderador a Vicente Mirón, secretario de Política Energética e Industria del PSOE de Castilla y León, sobre la importancia del acuerdo entre instituciones, patronal y trabajadores para garantizar el futuro de la comunidad y poner a la industria como eje localizador frente a la despoblación.

Al acabar el acto, a las 19.45 horas, el PSOE celebrará un encuentro con afiliados, simpatizantes y sindicatos, en el que se expondrá el proyecto político del partido en la región. Una charla con Carlos Martínez y Jordi Hereu, que moderará la alcaldesa de la ciudad.