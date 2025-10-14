El jefe de Policía Local afirma que no dio tiempo a retirar los coches antes del desfile de carrozas en Miranda

El desfile de carrozas es uno de los actos más esperados de las fiestas patronales, pero este año quedó muy deslucido, y no únicamente porque ... solo participara Trotamundos, sino porque ni siquiera se retiraron los coches aparcados en el recorrido.

El desfile duró media hora escasa, tiempo en el que el único grupo carrocero tuvo que lidiar con varias dificultades. La principal es que había vehículos en Ramón y Cajal, lo que complicaba el paso de la carroza y también que los mirandeses que se agolpaban en la acera pudieran ver bien el desfile. Al llegar nuevamente a calle La Estación, algunos establecimientos habían puesto ya las mesas y sillas para sus clientes.

Ante el malestar ciudadano, la alcaldesa solicitó nada más finalizar las fiestas un informe al jefe de Policía Local. El documento solo enumeraba lo sucedido, pero no los motivos. Por eso, Aitana Hernando reclamó un segundo informe, en el que el superior asegura que no dio tiempo a retirar los coches y que solo se pudieron quitar los más próximos a la calle San Agustín para permitir al menos el giro de las carrozas.

El documento asegura que ese día coincidían el mercadillo, el desfile de carrozas y los fuegos artificiales. Para que se pudieran colocar los puestos ambulantes a la mañana la grúa tuvo que llevarse once vehículos, que «entre labores de carga y traslado a depósito supone aproximadamente cuatro horas». Por la tarde, se retiraron 14 coches para las carrozas «lo que suponen otras cinco horas de servicio». Además, «se tuvo que despejar la zona de Condado de Treviño por los fuegos artificiales» y atender requerimientos ciudadanos, por lo que por «imposibilidad de tiempo material», no se quitaron los vehículos que deslucieron el paso de las carrozas.

El informe no arroja excesiva luz sobre lo sucedido ya que la confluencia de eventos a la que se alude como justificación es algo habitual en todas las fiestas, por lo que no acaba de convencer a la corporación municipal, que cree que pudo existir falta de previsión o un error de coordinación. Aún así, tampoco se aprecian causas suficientes para abrir expedientes por lo que lo más probable es que se decida dar por cerrado el tema.

Eso sí, tanto Hernando como la concejala de fiestas reiteran su «disgusto» porque el desfile de carrozas se viera afectado y aseguran que pondrán medidas para que no se vuelva a repetir. Además, agradecen el esfuerzo de Trotamundos por mantener la tradición a pesar de que el resto de grupos no haya podido salir esta edición de las fiestas.