Ircio atrae a varias empresas «muy grandes» que ya han reservado suelo El suelo del polígono de Ircio cuenta con un precio muy competitivo tras la puesta en marcha del plan de reindustrialización de Miranda. / A. GÓMEZ Hasta ahora se han vendido 50.000 metros de terreno mientras que hay solicitadas otras 40 parcelas de 160.000 SAIOA ECHEAZARRA Martes, 10 julio 2018, 23:01

El polígono industrial de Ircio se postula como un atractivo destino de inversión para muchas firmas debido a las ventajosas condiciones que se ofrecen para establecerse en este parque empresarial, especialmente el bajo precio del suelo, en el marco del denominado 'Plan Miranda' que persigue la reindustrialización del municipio. Algunas de las sociedades que se han fijado en este enclave son empresas «muy grandes» que ya han reservado terreno, como destacó ayer la consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo.

Con respecto a esas grandes firmas, por ahora solo han realizado la reserva de terreno, puntualizó la responsable autonómica. Lo han hecho «porque tienen intención de establecerse aquí», si bien Del Olmo no se aventuró a proporcionar datos sobre esos desembarcos «hasta que la empresa no tome la decisión firme». «Evidentemente, tenemos peticiones para empresas muy grandes, pero hasta que no lo anuncien yo no lo voy a anticipar. Porque la decisión final a lo mejor no se adopta aquí, se adopta en Alemania, en Inglaterra... Hasta que no se venden no se puede decir nada», reiteró.

Sí avanzó la consejera que dos nuevas firmas se van a establecer en Ircio después de haber comprado «de manera definitiva» los terrenos. «Lo importante es que poco a poco vayamos teniendo más empresas en el polígono. Hasta la fecha «se han vendido ya 50.000 metros y hay solicitadas otras 40 parcelas en Ircio con una superficie de 160.000 metros», avanzó.

140 nuevos empleos

Para alcanzar estas cifras en este polígono de titularidad autonómica, el Plan Miranda, con la colaboración del Ayuntamiento, «ha sido determinante». Ha contribuido «el hecho de rebajar el suelo a un 50% sobre el importe ya rebajado que tenía, que el Ayuntamiento pueda agilizar licencias. Estamos trabajando bien con Miranda Empresas, creo que eso es fundamental, un ejemplo de colaboración entre administraciones para lo que tiene que ser reindustrializar Miranda», remarcó.

Del Olmo subrayó también que con la puesta en marcha del Programa Territorial de Fomento de la Junta «se han financiado tres proyectos de reindustrialización desde que se aprobó el plan con 6,2 millones de euros, y eso ha permitido que se mantengan 211 empleos y se creen otros 140. Y se ha fortalecido la fundación Centro Tecnológico de Miranda con una subvención de 1,2 millones». Este plan «ha supuesto poner en valor todo el suelo de Ircio». Un programa «motivador, incentivador y de reindustrialización».

La consejera, acompañada del equipo directivo de su departamento, se desplazó a Miranda con motivo del Consejo de Dirección Abierto que acogió el IES Montes Obarenes. «Queremos abrir a la sociedad la política de la Junta en lo que se refiere a economía y hacienda, y sobre todo que participe la sociedad civil admitiendo sugerencias y criticas, porque es muy importante el diálogo con los principales agentes».

Un peso industrial del 33%

La provincia de Burgos «ahora mismo es la economía más industrializada de Castilla y León, tiene un porcentaje industrial del que no disfruta ninguna de las otras provincias ni tampoco España. En Burgos el peso de la industria es del 33%, cuando en el conjunto del país es de alrededor del 16%, supone más del doble», recalcó Del Olmo. «También hemos elegido Miranda y Burgos para este Consejo porque es una provincia por la que desde la Junta se ha apostado de manera decidida. Desde que Juan Vicente Herrera es presidente aquí se han invertido más de 6.200 millones de euros».

En ese sentido enumeró inversiones «tractoras» entre las que incluyó las destinadas al polígono de Ircio o el apoyo a los Centros Tecnológicos de la provincia. También puso el acento en «las ayudas empresariales donde Burgos, por su estructura y porque tiene muchas industrias, ha sido la provincia más beneficiada». Y aclaró que todo ese apoyo ha sido «inversión pública efectiva, no presupuestada. Por supuesto, sin incluir financiación de las residencias de personas mayores o de la Universidad».

«Está clara la apuesta de la Junta de Castilla y León por la provincia, igual que en el resto de la región, pero en Burgos ha habido unas inversiones muy fuertes en estos años».