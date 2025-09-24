El impuesto de construcción roza la mayor recaudación de la década en Miranda a falta de un cuatrimestre

El balance anual del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) ya es más que positivo para el Consistorio mirandés y eso que aún falta ... un cuatrimestre por contabilizar antes de cerrar el curso. Desde la Concejalía de Urbanismo encabezada por Guillermo Ubieto celebran que « ya estamos en las mismas cifras que a cierre del ejercicio anterior» puesto que, al término de agosto, se habían alcanzado los 744.607 euros de derechos reconocidos por los 749.141 que se contabilizaron en todo 2024, un guarismo que se erigió en el más elevado de la última década en la ciudad y que en breve pasará a ser la segunda mejor marca.

«El impuesto fue congelado al conjunto de la población y se cambiaron las bonificaciones a grandes empresas haciéndolas progresivas y vinculadas a la creación de puestos de trabajo fijos e indefinidos, lo que significa que el aumento de ingresos se debe a una mayor actividad del sector que viene recuperándose en la ciudad en los últimos años, consolidando la tendencia al alza y a un pago mayor de las grandes empresas gracias a la modificación aprobada el año pasado que ahondaba en la progresividad fiscal, tan importantes para IU Podemos», explica el titular de Urbanismo.

Si bien los 744.607 euros se corresponden con los derechos reconocidos por este tributo, hasta 595.093 euros están declarados como derechos reconocidos netos, a poco más de 3.000 euros de el mejor registro en este apartado, «lo que supone más ingresos para la ciudad que se pueden reinvertir en servicios, infraestructuras y demás».Para diferenciar ambas figuras, los derechos reconocidos netos «son los que se pueden realmente cobrar», puesto que los reconocidos son los inicialmente girados en función de las diferentes licencias de construcción otorgadas.

«La diferencia entre reconocidos y reconocidos netos está sustanciada, sobretodo, en que hay algunas licencias que tienen bonificación y las piden después de haberles sido otorgadas las licencias. Gran parte de las anulaciones suelen venir de las bonificaciones lineales y no discriminatorias (no progresivas) que tenían las grandes empresas, y que modificamos hace un año», subraya el edil.

Y es que, hasta 2024, recuerda que si un ciudadano de a pie arreglaba la cocina de su casa pagaba más de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que una de las empresas con mayor facturación de la ciudad por ampliar su almacén.

«Esto demuestra como la modificación ha sido positiva para la ciudad, generando más ingresos para el sostenimiento de los servicios públicos que entre otros demandan esas grandes empresas, suponiendo una situación más justa ya que no recae en los ciudadanos el mayor peso del sostenimiento de las infraestructuras que también usan estás grandes empresas y además demuestra como no se ha visto reducida la actividad del sector, sino que se ha incrementado, desterrando las catastrofistas previsiones de la derecha que al debatir sobre este impuesto hablaba del fin del mundo», zanja.

Si se echa la vista atrás, la tendencia resulta todavía más notable ya que, en 2015, se recaudaron 271.038 euros netos por este impuesto. Por ende, como ya avanzó en marzo, la administración local confía en obtener este año por esa vía 900.000 euros. Previsión que elevaría en 310.000 la que figuraba en el presupuesto municipal de 2024 y que marca un aumento del 52,54%. Se entiende que la ciudad está en el camino correcto para ello puesto que, a cierre de septiembre de 2024, se habían recaudado 613.548 euros, hasta 131.000 euros menos de los registrados a la conclusión de agosto del presente ejercicio.