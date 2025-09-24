El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Estos ingresos pueden revertir en servicios, infraestructuras y otras inversiones públicas. Avelino Gómez

El impuesto de construcción roza la mayor recaudación de la década en Miranda a falta de un cuatrimestre

La ciudad alcanza los 744.607 euros en derechos reconocidos y registra más licencias de obra que en todo el ejercicio de 2024

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:09

El balance anual del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) ya es más que positivo para el Consistorio mirandés y eso que aún falta ... un cuatrimestre por contabilizar antes de cerrar el curso. Desde la Concejalía de Urbanismo encabezada por Guillermo Ubieto celebran que « ya estamos en las mismas cifras que a cierre del ejercicio anterior» puesto que, al término de agosto, se habían alcanzado los 744.607 euros de derechos reconocidos por los 749.141 que se contabilizaron en todo 2024, un guarismo que se erigió en el más elevado de la última década en la ciudad y que en breve pasará a ser la segunda mejor marca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  2. 2

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  3. 3 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  4. 4

    Una avería deja sin Cercanías Renfe hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo
  5. 5

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao
  6. 6

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  7. 7

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo
  8. 8

    El Gobierno vasco recupera a la mano derecha de Atutxa para lidiar con la crisis de Arkaute
  9. 9 Esta es la secuencia de un robo de móvil frustrado a plena luz del día en Bilbao
  10. 10

    El crimen de Solokoetxe fue un encontronazo «casual» entre dos grupos que volvían a casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El impuesto de construcción roza la mayor recaudación de la década en Miranda a falta de un cuatrimestre

El impuesto de construcción roza la mayor recaudación de la década en Miranda a falta de un cuatrimestre