«Lo importante es empezar a trabajar con ellos desde el minuto uno»

Miranda de Ebro. El 25 de enero de 1988 Olivia Arín estaba en el hospital presentando su proyecto de Estimulación Precoz para niños con necesidades ... especiales y cuando esto ocurría «nació mi segundo hijo y la sorpresa fue que era síndrome de Dwon», apunta Maite Sáez, la madre de Rodrigo Fernández al que no hay nadie en Miranda que no conozca ya que hace dos años fue el Sanjuanero.

Recuerda Maite que tras el impacto inicial y preguntar si su hijo «iba a vivir y estaba sano. Pasado el chaparrón para mí la aparición de Olivia fue como si llegara un ángel. Me explicó cuál era su proyecto, me dijo que podría trabajar con el niño si nosotros queríamos, medio un tiempo para que yo me adaptara a la nueva situación que me tocaba vivir y cuando Rodrigo no tenía todavía tres meses empezamos a ir a lo que se llamaba estimulación precoz».

Rodrigo fue el primer usuario y Maite tiene claro que la experiencia fue «muy gratificante» y que sirvió para que «las dos aprendiéramos juntas. Ella me enseñó muchas cosas y me ayudó, con el niño, y también a nivel personal. Esto hizo que hayamos sido algo más que una profesional y una madre».

Se estableció lógicamente una relación muy especial que hoy se mantiene «nos escribimos y nos mandamos whatsapps y fotos y eso», dice Rodrigo. Y Maite se convirtió en embajadora del servicio en los momentos iniciales. «Cuando nacían niños Dwon yo visitaba a las familias para contarles mi experiencia y para que tuvieran apoyo. Yo había echado en falta que hubiera alguien que me contara algo y por eso entendimos que iba a ser bueno que yo hablara con ellas y les dijera cómo eran las cosas y que lucharan mucho por sus hijos para integrarles».

Insiste mucho Maite en que estando pendientes de sus hijos «lo que hay que hacer es ser sus guías y atender sus necesidades, pero no hay que atarlos. Tienen que dejarles que, dentro de sus posibilidades y capacidades, hagan cosas para que puedan ser lo más autónomos posible».

El servicio de Atención Temprana está ahí y Maite tiene clarísimo que es una herramienta fundamental para que los niños y niñas que necesites de un apoyo la utilicen. «Yo a las familias con hijos con necesidades especiales les diría que acudan y que empiecen a trabajar con sus hijos desde el minuto uno, que no se cansen de enseñarles para que se integren en la sociedad. Nosotros tuvimos la suerte de que el servicio llegó a nosotros. Sigue existiendo y hay que valorar y agradecer lo que las profesionales hacen por nuestros hijos».