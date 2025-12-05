La ilusión de la Navidad en Miranda

El encendido de la iluminación decorativa y el mercado navideño ponen fecha al inicio 'adelantado' de la Navidad en Miranda y abren las puertas a ... la ilusión de mayores y niños, que huyen del Grinch para dejarse atrapar por el espíritu de unas festividades con una liturgia muy específica que mezcla belenes, árboles llenos de bolas y villancicos, como los que entonaron este viernes desde el quiosco del parque Antonio Machado los componentes de Orfeón Mirandés, que con el sonido de sus voces fueron atrayendo a decenas de mirandesas a su alrededor, como si quisieran hacer la competencia al Flautista de Hamelín.

Aunque, sin quitarles mérito, el suyo no era el único atractivo. Pese a que la tarde no estaba fría, algo muy de agradecer, la posibilidad de tomar un chocolate calentito, elaborado por Aspodemi, era otro de los alicientes para acercarse hasta esa zona y aprovechar, también, para ser de los primeros en pasarse por los puestos de el mercado navideño para hacerse con algún objeto con el que completar la decoración en casa o aprovechar para ir encargando algún regalo.

Olivia Bornachea es una de las fijas en la cita, a la que acude siempre con sus hijos para elegir algún complemento nuevo para el árbol y que vaya ganando en decoración y recuerdos. «Todos los años compramos algún adorno para ir incrementando las piezas que colgamos. Sumaremos las bolas y piezas que encontremos ahora». Se ha convertido en una tradición familiar que disfrutan implicándose, además, en apoyar a los comercios locales que dan vida estos días a la ciudad participando en el mercado. Lo único malo, que «es difícil elegir, y con niños, más», aseguraba mientras miraba con su hija Aroa las creaciones de Uadna Lorenzo.

Ampliar Uadna crea durante todo el año piezas únicas pensadas para esta cita mirandesa. E. C.

Es una habitual de una feria en la que vende las piezas que ha ido elaborando a lo largo del año en su casa por puro hobby. Disfruta haciendo motivos navideños para los que emplea materiales domésticos reciclados, desde envases de plástico, a botes de metal... que recubre y decora con resinas de mil colores y brillos, para después pintarlos a mano. Piezas únicas y totalmente artesanales que gustan. Tanto que los días del mercado del Antonio Machado son los únicos de todo el año que se da de alta como autónoma para poder participar. Lo lleva haciendo ya cuatro años.

También se asegura de estar muy al día de los dibujos o juegos de moda cada año para incorporarlos en las bolas navideñas. «El mercado está muy bonito. Siendo una ciudad pequeña se agradece que haya algo para celebrar. Me siento muy recompensada con el cariño de la gente, todo el mundo viene y me saluda», reconoció.

Crear ambiente

Muchos años lleva también la responsable de Gueros, pero lo vive con la misma ilusión desde una caseta llena de llamativas bolas de nieve de todos los tipos y colores, luces, tazas y cuadros luminosos con representaciones alusivas, entre otras miles de cosas en las que tratar de fijar la atención. «Apetece que haya ambiente y que los comercios de Miranda podamos enseñar lo que tenemos en Navidad».

Opinión compartida por Aspodemi, otro colectivo fijo en este mercado de diciembre. «Es un evento muy bonito, con un ambiente muy agradable. Es todo muy familiar, con mucha risa... Desde el principio ha habido gente». Además, les da la oportunidad de recaudar algo de dinero para sus actividades gracias a la venta de los productos elaborados por sus usuarios con mucho esmero, conscientes de que los van vender. «Se lo toman todo muy en serio, también el prepararlo bien y entregarlo».

Ampliar Un chocolate calentito apetecía por la tarde. E. C.

A la expectativa estaba Diana Vesga de la tienda de moda infantil Romeo&Julieta. Era su primera participación. «Quería probar, los mercados navideños quedan tan bonitos...». Y, además, entendía que es una buena ocasión para que se conozca más la tienda. Lo que más le había costado era decidir qué poner, no sabía cuántas cosas le entrarían en la caseta

Muchos años de participación lleva Davia Fotógrafos, que intenta llevar al mercado novedades y piezas diferentes a las que pueden encontrar cualquier día del año en su establecimiento. La única limitación la marca el espacio, el tamaño de las casetas. Construcciones blancas en esta ocasión, cambio de color que creen un acierto por dar «más claridad, más luz», en un espacio en el que sí echan de manos mayor iluminación. «El parque se queda un poco oscuro», coincidían en reconocer la mayoría.

De hecho, era el único pero que le sacaban a la cita; aunque también como a la concejala de Ferias, Montse Cantera, les gustaría que la cita fuera creciendo en futuras ediciones. Cuantos más, mejor; más ambiente. Aunque son conscientes de las dificultades de crecer en unas fechas en las que el mercado de Miranda coincide con muchas otras citas de similares características.

Pero para mirandesas como Carmen, ésta es una cita marcada todos los años como obligatoria en el calendario. Le gusta dar una vuelta y recorrer todos los puestos pensando en la decoración de su vivienda y también en poder comprar algún regalo. De hecho, ayer, salió expresamente de su casa con ese objetivo. «Cualquier cosa navideña viene bien para el hogar, todos los años me gusta comprar algo nuevo y qué mejor que hacerlo en comercios de Miranda».

Más despistadas estaban Lorena y Sara, de León, y de paso en la ciudad, ya que este sábado continuaban vieja de 'puente'. El mercado casi se lo encontraron, pero la primera sensación fue muy buena. «Es una iniciativa bonita».