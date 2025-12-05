El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 5 de diciembre
La decoración cambia en muchos hogares mirandeses en estas semanas del año. E. C.

La ilusión de la Navidad en Miranda

Los mirandeses salen a la calle a disfrutar del mercado navideño, las luces, los villancicos y el chocolate recién hecho

Cristina Ortiz

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:03

Comenta

El encendido de la iluminación decorativa y el mercado navideño ponen fecha al inicio 'adelantado' de la Navidad en Miranda y abren las puertas a ... la ilusión de mayores y niños, que huyen del Grinch para dejarse atrapar por el espíritu de unas festividades con una liturgia muy específica que mezcla belenes, árboles llenos de bolas y villancicos, como los que entonaron este viernes desde el quiosco del parque Antonio Machado los componentes de Orfeón Mirandés, que con el sonido de sus voces fueron atrayendo a decenas de mirandesas a su alrededor, como si quisieran hacer la competencia al Flautista de Hamelín.

