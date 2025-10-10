El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Su nuevo libro ofrece técnicas para vivir de una manera diferente a la habitual. Avelino Gómez
Doctor en Ciencias Económicas

Enrique Lluch: «Vivimos en una sociedad autorreferente y cada vez está más generalizada»

El economista y teólogo Enrique Lucha presenta hoy en la librería Estudio 'Ensimismados', un libro para mirar más allá de uno mismo

Javier Alonso

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:02

Comenta

Enrique Lucha rechina es doctor en Ciencias Económicas y licenciado en Derecho. Actualmente es profesor de la Universidad ECU de Valencia donde ha podido ver ... en sus alumnos el concepto que expone en el libro, una sociedad centrada en el 'yo' que deriva en consecuencias negativas y que por ello ha decidido proponer un camino para descentrarse. Su presentación tendrá lugar esta tarde a las 20.00 horas en la librería Estudio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  4. 4

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  5. 5

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  6. 6 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  7. 7 Desarticulan una organización criminal tras ser interceptados 58 kilos de cocaína en Arrigorriaga
  8. 8

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  9. 9

    Tubos Reunidos suspende su actividad en la planta de EE UU por los aranceles de Trump
  10. 10 Luitingo se sincera sobre su etapa en Bilbao con Jessica Bueno: «Fue regular, pero allí la gente es de categoría»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Enrique Lluch: «Vivimos en una sociedad autorreferente y cada vez está más generalizada»

Enrique Lluch: «Vivimos en una sociedad autorreferente y cada vez está más generalizada»