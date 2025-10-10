Enrique Lluch: «Vivimos en una sociedad autorreferente y cada vez está más generalizada»

Enrique Lucha rechina es doctor en Ciencias Económicas y licenciado en Derecho. Actualmente es profesor de la Universidad ECU de Valencia donde ha podido ver ... en sus alumnos el concepto que expone en el libro, una sociedad centrada en el 'yo' que deriva en consecuencias negativas y que por ello ha decidido proponer un camino para descentrarse. Su presentación tendrá lugar esta tarde a las 20.00 horas en la librería Estudio.

–¿Qué idea planteas en el libro?

–Vivimos en una sociedad muy autorreferente en la que la mayoría de las personas conjugan mucho el 'yo, mi, me, conmigo' donde la idea que siguen es el 'yo tengo que conseguir mis metas porque es lo correcto', y esto se ha generalizado muchísimo en los últimos años. Incluso hay gente que se piensa que esta es la única manera de vivir.

–¿Qué soluciones ofreces para escapar de este fenómeno?

–Yo lo primero que hice fue analizar cómo este camino en vez de darnos una vida plena lo que hace es que la gente esté más ansiosa, más frustrada y que se polarice la sociedad, que no se busque el bien común. Mi propuesta es que tratemos de dejar de ser nuestro propio centro, ver que nuestra vida está hecha desde, con, por y para convivir con los demás. Vivir va más allá que el hecho de conseguir mis objetivos, el sentido de la vida se encuentra en relación con los demás.

–¿El 'enmimismamiento' está presente en cualquier ámbito de la vida?

–Pues sí, desgraciadamente es algo muy generalizado. En el entorno laboral la gente trabaja para vivir bien y conseguir dinero, en el político los gobernantes no buscan el bien común sino mantener sus cargos y así lo podemos ver reflejado en todos los ámbitos.

–¿Es una tendencia actual o viene de más atrás?

–Siempre ha habido gente enmimismada. De hecho, ya en la mitología griega se veía. Pero sí que es verdad que tan generalizado como ahora no se apreciaba.

–¿Han contribuido la tecnología y las RRSS a acelerar este fenómeno?

–Yo creo que no, esto viene de antes. Sin embargo, estas sí que pueden actuar como amplificador. Es más, yo conozco personas que son autorreferentes y no tienen redes sociales.

–¿Qué papel juegan la educación y la familia en la corrección del 'enmimismamiento'?

–Desgraciadamente hoy en día la educación y la familia lo están reforzando. En mi centro educativo estamos tratando de hacerlo y animando a que los demás no lo hagan. Sin embargo, en casa estamos constantemente escuchando el 'tienes que centrarte en ti mismo y en tu futuro'. En ninguno de estos dos ámbitos se hace por mala fe, se ve como lo normal y se amplifica continuamente.

–¿Cómo afecta esto a instituciones como la política o la economía?

–En la economía se ve muy claro porque al final lo que nos están diciendo es: 'tienes que buscar tu propio bienestar', 'tener más es mejor que tener menos'. En la política lo primero que hace el gobernante no es ver qué tiene que hacer para mejorar la sociedad, sino que lo primero que hace es ver qué tiene que hacer para sobrevivir.

–¿Qué te ha llevado a escribir sobre este concepto?

–Hay una parte de experiencia personal, pero también hay tres elementos más donde lo descubro. Uno es el económico, dentro de mi sector, otro fue un problema vital que tuve hace unos años y el tercero lo veo en mis alumnos, que llevan lo aprendido de la familia a lo extremo.