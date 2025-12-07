Los delitos de lesiones, las riñas y el tráfico de drogas disparan la criminalidad en Miranda La ciberdelincuencia también ha crecido un 13,4% en Miranda en los primeros nueve meses del año, en los que se han registrado 280 casos

Cristina Ortiz Miranda de Ebro Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:39

Los delitos de lesiones y las riñas tumultuarias se disparan en la estadística de criminalidad de Miranda elaborada por el Ministerio de Interior. El balance de datos de los nueve primeros meses del año recoge 36 casos denunciados, frente a los 24 recogidos durante el mismo periodo el pasado ejercicio, diferencia al alza que marca un incremento porcentual del 50%.

Es uno de los delitos que ha contribuido a que la tasa de delincuencia en la ciudad haya subido un 10,1% este año. Aunque, evidentemente, no ha sido el único. De hecho, porcentualmente, hay incluso otro tipo de casos de más gravedad que han experimentado mayor crecimiento, de hasta el 200%, al pasar de 0 a 2 homicidios en grado de tentativa, con el intento de prender fuego el 22 de abril a una persona sin hogar que pernocta desde hace años en las inmediaciones de la estación de autobuses y el incendio del puesto ambulante de una vendedora durante las fiestas de San Juan del Monte.

Al alza han evolucionado también en la estadística del Ministerio del Interior los robos con fuerza en domicilios, pasando de 36 a 42, lo que supone un incremento cercano al 17%;y los robos con violencia han crecido un 20%, contabilizándose 18 en la última publicación con datos de los primeros nueve meses del ejercicio. También los hurtos han crecido otro 10,2%, sumando hasta septiembre 216, frente a los 196 de los tres primeros trimestres de 2024.

Además, han subido los expedientes relacionados con el tráfico de drogas. Se han registrado 22 casos, frente a los 13 del ejercicio pasado durante los primeros tres trimestres del ejercicio pasado, lo que marca un aumento del 69,2%.

Han crecido tanto casi como porcentualmente han descendido las sustracciones de vehículos, al pasar de 15 entre enero y septiembre del año pasado a 5 en el mismo periodo del ejercicio en curso.

La estadística también recoge que se ha denunciado una violación con penetración (el año pasado fueron dos) y otros 9 delitos más contra la libertad sexual.

Por otro lado, siguen creciendo los delitos relacionados con la cibercriminalidad, lógico si se tiene en cuenta que cada vez son más las tareas y operaciones que se realizan a través de vías digitales. Se han notificado 280 casos en nueve meses, un 13,4% más que en ese mismo tiempo en 2024.

También se han registrado 1.268 infracciones penales, un 10,8% más que en los primeros tres trimestres del ejercicio pasado.

Salvo en el capítulo de la ciberdelincuencia, los índices en Miranda superan a los de la media provincial, en la que según el Ministerio de Interior la criminalidad convencional ha subido un 4,1%, casi seis puntos menos que en la ciudad.

Menos en Burgos y Aranda

También se queda por encima de esa media la capital, ya que en Burgos la estadística refleja un crecimiento del 8,6%. Algo inferior a la de la ciudad. Allí los delitos de lesiones y riña bajaron casi un 12%y los casos abiertos por tráfico de drogas se redujeron un 40,9%. Sí que subieron los robos con fuerza en domicilios y los hurtos alrededor de un 7,4%.

En su caso, llama la atención el aumento de la cibercriminalidad, que ha crecido entre enero y septiembre un 39% respecto del mismo periodo del año pasado, al registrarse 1.575 casos, de los que la mayoría son estafas informáticas.

Cifras apuestas a las de Aranda, que registra un descenso del 4,1% en lo que a expedientes de criminalidad convencional se refiere. En nueve meses se han notificado 850, que son 36 menos que en 2024 en el mismo periodo de tiempo. 9 meses en los que en Miranda se han comunicado 138 más.

En su caso sí que han crecido los agresiones y riñas tumultuarias, pero sumando un total de 20 casos, frente a los 36 de Miranda, que casi duplica su cifra. Por tráfico de drogas se han registrado 5 casos, frente a los 22 de la ciudad. También tienen menos robos y menos hurtos.

