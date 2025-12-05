El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Olivia Lahoya, responsable de Librería Estudio. Avelino Gómez

Concurso de cuentos de Navidad y relatos cortos en Miranda

Librería Estudio organiza ambos certámenes para fomentar la escritura y la creatividad

Cristina Ortiz

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:21

Lectura y escritura van unidas de manera inquebrantable. No existe la una sin la otra, así que Librería Estudio, además de recomendar historias de las ... que disfrutar también anima a los aficionados a las letras de todas las edades a contar las suyas. Los más pequeños pueden participar en la tercera edición del Concurso Infantil Cuentos de Navidad, abierta hasta el 27 de este mes. La iniciativa está dirigida a niños y niñas de 4º a 6º de Primaria, con relatos de una extensión entre tres y cinco folios, escritas a mano y por una cara; en los que también se pueden incluir ilustraciones y que se entregarán en la sede de la librería. Los ganadores de los tres cuentos seleccionados se llevarán un vale regalo de 20 euros y todos los participantes recibirán un descuento del 5% en compras en el establecimiento.

