Concurso de cuentos de Navidad y relatos cortos en Miranda Librería Estudio organiza ambos certámenes para fomentar la escritura y la creatividad

Cristina Ortiz Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:21 Comenta Compartir

Lectura y escritura van unidas de manera inquebrantable. No existe la una sin la otra, así que Librería Estudio, además de recomendar historias de las ... que disfrutar también anima a los aficionados a las letras de todas las edades a contar las suyas. Los más pequeños pueden participar en la tercera edición del Concurso Infantil Cuentos de Navidad, abierta hasta el 27 de este mes. La iniciativa está dirigida a niños y niñas de 4º a 6º de Primaria, con relatos de una extensión entre tres y cinco folios, escritas a mano y por una cara; en los que también se pueden incluir ilustraciones y que se entregarán en la sede de la librería. Los ganadores de los tres cuentos seleccionados se llevarán un vale regalo de 20 euros y todos los participantes recibirán un descuento del 5% en compras en el establecimiento.

Los mayores de edad tienen hasta el 31 de enero para entregar sus historias a la décima edición del Certamen de Relato Corto, enviándolas a Relatoslibreriaestudio@gmail.com. Se presentarán dos archivos adjuntos en formato word: uno con el escrito a concurso y otro con los datos personales. El relato tendrá una extensión de entre 3 y 6 folios por una cara, con letra (tipo Arial) 12 e interlineado doble. Se concederán tres premios, un ganador y dos finalistas. A cada uno de ellos se les entregará un diploma y una placa. También habrá una mención al mejor autor mirandés. Las obras ganadoras pueden ser publicadas tanto en formato digital como en papel por los organizadores del certamen.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Miranda de Ebro