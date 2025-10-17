Clemente González, fundador de Alucoil en Miranda, premio Empresa Familiar Castilla y León

La familia González-Armero, fundadora y propietaria de Grupo Alibérico, ha resultado galardonada con el XXIII Premio Empresa Familiar Castilla y León 'Antonio Pérez' por ... su compromiso con la industria, la innovación y la creación de empleo en comunidad.

Según ha destacado el jurado, el modelo de empresa de la familia González-Armero combina visión internacional con arraigo territorial, transmitiendo valores de esfuerzo, sostenibilidad y excelencia a lo largo de tres décadas de crecimiento sostenido, lo que le ha valido este importante reconocimiento que otorga la asociación Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL).

Alibérico es un grupo industrial y tecnológico especializado en la fabricación de materiales avanzados de aluminio y todo un referente a nivel mundial dentro del sector por su amplia gama de productos, su capacidad industrial y control de la cadena de valor.

Fundado en 1996 por Clemente González Soler, actual presidente ejecutivo, Alibérico es hoy el primer grupo privado español y primer grupo familiar europeo del sector del aluminio. El grupo emplea a más 1.200 personas e integra a 35 empresas y 21 fábricas situadas en 3 continentes, y destina más del 70% de su producción a la exportación.

El arranque del grupo tuvo lugar en Miranda con la creación Alucoil, especializada en la fabricación de materiales muy avanzados tecnológicamente para los sectores de la edificación, el transporte y la industria.

En la ciudad cuenta con tres fábricas pertenecientes a su división de Paneles y Composites: Alucoil, Alucoil Coating y Alintra, que dan empleo directo a 182 personas. A ellas se suma una cuarta fábrica en Marruecos, Alucoil de Maroc.

El grupo se completa con fábricas en Sabiñánigo, Alcalá de Henares, Zaragoza, Linares y Alicante.

La familia González-Armero recibirá el premio el próximo 27 de noviembre en una gala que se celebrará en Valladolid.