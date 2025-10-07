La cadena de gimnasios 'Synergym' se estrenará en Miranda el próximo lunes 13 Su apertura en Comuneros de Castilla, 26 supondrá siete empleos directos y diez indirectos en la ciudad

Synergym es una de las principales cadenas de gimnasios en España. Caracterizada por la accesibilidad de sus cuotas, la marca aterriza en Miranda en su propuesta de expansión nacional, con la que pretenden alcanzar los 210 clubes.

Su inauguración el próximo lunes 13 de octubre en Comuneros de Castilla, 26, generará siete puestos de empleo directo y diez indirectos, generando un impacto positivo en la ciudad.

Se trata del primer club de la marca que se instala en la ciudad con el que pretenden reforzar su objetivo de acercar un fitness accesible y de calidad para todos los públicos.

Su localización privilegiada lo convierte en un punto estratégico para lograr consolidar la oferta deportiva y de bienestar en la localidad.

«Con nuestra filosofía Fit Together, buscamos que los vecinos de Miranda de Ebro no solo entrenen, sino que también compartan, se diviertan y formen parte de una comunidad activa. Queremos que este club sea un punto de encuentro para el bienestar en la ciudad», afirmaba Esther Trujillo, Opening Manager de Synergym.

El local contará con más de mil metros cuadrados de instalaciones equipadas con maquinaria moderna, cinco zonas de entrenamiento diferentes y un amplio catálogo de disciplinas dirigidas entre las que destacan Zumdance, Synercycling o Boompa, entre otras.

Con el fin de generar una comunidad , los socios podrán hacer uso de la aplicación oficial de la cadena para entrenar en cualquier momento y lugar además de tener acceso a la plataforma líder en nutrición, MyRealFood.

La inauguración contará con una jornada de puertas abiertas con actividades y promociones exclusivas para los primeros en apuntarse.

