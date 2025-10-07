Los Bomberos sofocan un pequeño incendio en la calle Almacenes de Miranda
El fuego se ha originado en una sartén y ha calcinado la cocina de la vivienda, pero ninguna persona ha resultado herida
Toni Caballero
Miranda de Ebro
Martes, 7 de octubre 2025, 17:05
Bomberos, Policía Nacional y Policía Local de Miranda han tenido que desplazarse hoy, sobre las 14.00 horas, hasta el número 14 de la calle ... Almacenes de nuestra ciudad para sofocar un pequeño fuego. Los profesionales del servicio de extinción de incendios han recibido un aviso advirtiendo de la presencia de llamas en un primero del citado inmueble, por lo que no han tardado en personarse en la ubicación con un camión para combatir el foco.
Según ha confirmado el propio Concejal de Seguridad Ciudadana del Consistorio mirandés, Pablo Gómez, el fuego ha tenido su origen en una sarten de la cocina. «Se ha quemado y el fuego ha pasado a los muebles de la cocina, pero no en gran magnitud. De hecho, se ha resuelto senseguida por parte de los Bomberos. Por suerte, sólo ha habido daños materiales y no hay personas heridas», explicaba el edil.
En el exterior de la vivienda, también se han dado cita una dotcación de Policía Nacional y otra más de Policía Local para establecer el perímetro de seguridad.
«Ha salido mucho humo negro por la ventana, se le ha quemado la cocina entera, pero los Bomberos han echado agua y ha acabado todo muy rápido. Se ve que han refirgerado la zona y no ha pasado a mayores», zanjaban los vecinos presentes en los aledaños.
Esta nueva intervención llega justo dos semanas después de que la ciudad se despertara con dos grandes sustos que, por suerte, también se quedaron sólo en eso. Se trata de los incendios que tuvieron lugar en la calle Santa Lucía número 61 y en Travesía Carmen Tagle, en El Crucero.
