Azucarera contempla una campaña «a la baja» en Miranda sin remolacha de Navarra, Huesca ni Soria

El horizonte cercano de la compañía de azúcar AB Azucarera, que se encuentra ya trabajando en lo que será la próxima campaña de molturación de ... remolacha en la planta mirandesa, no parece ser demasiado halagüeño. Pese a que todavía no se arrojan previsiones numéricas, desde la empresa se ya contempla una campaña «a la baja», que podría quedarse en la mitad, o incluso menos, de la superficie de cultivo contratada el año pasado, por la negativa de los remolacheros.

Por el momento, está confirmado que la fábrica situada junto a la N-1 no recepcionará remolacha de Huesca, cuya raíz viajaba en tren hasta nuestra ciudad, ni del área denominado Aranda-Soria, que en la última campaña aportó en torno a 1.200 hectáreas de cultivo.

Asimismo, también está en seria duda la producción de Navarra, «ahora mismo no se va a plantar», que llegó a las 1.200 hectáreas hace escasos meses para convertirse en la comunidad que más superficie sembraba para Miranda. Esto quiere decir que el cultivo contratado por Azucarera para Miranda perderá, como mínimo, una cuarta parte de su extensión (4.700 hectáreas en 2024), y a buen seguro podría pasar a menos del 50%.

Después de varios ejercicios consecutivos de crecimiento, tanto en la contratación de cultivo como en la molturación de producto (390.000 toneladas molturadas en la última campaña), la caída se antoja drástica y la razón, según esgrimen los sindicatos agrarios, no es otra que la oferta económica trasladada por la empresa para la próxima campaña, con una reducción del 40% del precio.

«Huesca y Soria son zonas lejanas, hay más coste de transporte y el agricultor no sembrará remolacha para nosotros. Sin embargo, somos optimistas con la campaña, pero no podemos tener cifras porque la lluvia está retrasando la siembra. Esta misma semana, con el buen tiempo, aún estamos arrancando 50 hectáreas que quedaban del año pasado. Alava, Palencia y La Rioja son las que más nos preocupan por las condiciones, las tierras están complicadas y no sabemos cuándo se va a sembrar. Esperamos que los agricultores se animen y siembren en los próximos días», avanzaba Jerónimo José Simmermacher, el responsable agrícola de Azucarera en Miranda.

Así pues, por el momento, la empresa cruza los dedos para que los agricultores alaveses y riojanos mantengan su apuesta por la factoría de nuestra ciudad, que el año pasado se tradujo en 950 y 700 hectáreas, respectivamente. También hay cierta confianza con Pisuerga-Arlanzón, que sembró 650 hectáreas.

Optimismo relativo

«Apuntamos al mayor número de hectáreas posible sabiendo que hay zonas que no van a sembrar. En las zonas que vamos a sembrar, ya se ha hecho toda la parte comercial para sembrar el máximo posible, pero ahora está mucho en juego de parte del agricultor, veremos cuánto pueden sembrar dependiendo de las condiciones climáticas y el estado de la tierra», añade el técnico.

Y es que las abundantes lluvias de las últimas semanas también están retrasando los diferentes pasos. «Rioja y Alava suele sembrar finales de marzo, tenemos tiempo, todo abril para sembrar.Queremos crecer o mantener lo que pudimos sembrar en estas zonas el año pasado. Sabemos que el precio es a la baja, que algunos agricultores optarán por otros productos, pero somos optimistas al respecto», cierra.