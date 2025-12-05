El Ayuntamiento no acepta que los reconocimientos médicos se hagan fuera de Miranda

«Es verdad que el Ayuntamiento carece de médico de empresa porque, desafortunadamente, la persona que ocupa la plaza está de baja, de larga duración, ... y no ha sido posible cubrirla por la falta de médicos. Pero eso no ha implicado que no se hayan hecho los reconocimientos médicos», con estas palabras salió Pablo Gómez, concejal de Personal del Ayuntamiento de Miranda, al paso de las demandas lanzadas días atrás por distintas fuentes sindicales de la plantilla municipal.

El edil va más allá al negar gran parte de la versión emitida por parte del Comité de Seguridad y Salud. «Aquí nadie se ha escudado en la falta de personal, en ningún momento. A nosotros se nos informó, a través de un representante sindical, de que parte de los reconocimientos médicos, para determinadas pruebas, se les estaba enviando a Vitoria y a Burgos. Yo, como concejal de Personal, me informé de la situación, comprobé que es verdad y, en el mismo Comité de Seguridad y Salud del 20 de noviembre, le trasladé a la representante de la empresa encargada de los reconocimientos que ni es aceptable ni el Ayuntamiento va a aceptar que a los trabajadores municipales se les esté desviando a Vitoria o Burgos para los reconocimientos», añadió tajante.

Asimismo, Gómez aclara que la propia representante de Quirón, la empresa adjudicataria de los servicios de prevención, se comprometió en trasladárselo a la empresa. «En el pliego queda claro que las pruebas tienen que realizarse en Miranda, que es dónde está la empresa para la que prestan el servicio. En caso de no ser así, estudiaríamos si se está produciendo un incumplimiento de contrato. Pese a esto, los reconocimientos se han estado haciendo en Miranda para trabajadores de nuevo ingreso, para aquellos que se han reincorporado de una baja de larga duración y para aquellos que han pedido una segunda actividad por el motivo de salud que sea. El Ayuntamiento ya ha manifestado su queja, no lo aceptamos».

Así las cosas, el titular del departamento defiende que, ante la falta de personal, el Consistorio «ha respondido lo más rápido posible con la contratación de una empresa externa para poder llevarlos a cabo. Ninguna prueba ha de hacerse fuera de Miranda. Si la empresa adjudicataria prefiere trasladar sus medios de otras ciudades a Miranda para hacerlos, ellos sabrán cómo gestionarse, pero han de realizarse aquí. En última instancia, el Ayuntamiento puso encima de la mesa la posibilidad de utilizar instalaciones municipales para ello».

Pruebas de esfuerzo

Pese a que los chequeos han de hacerse en la ciudad y así consta en el papel, en la propia licitación del contrato, Gómez sí reconoce que existe un problema de medios materiales para desarrollar las pruebas de esfuerzo específicas para el cuerpo de bomberos de Miranda.

«Antiguamente se desarrollaban en el gabinete médico municipal. Quirón nos ha trasladado que es complicado traer toda la maquinaria que se requiere para las pruebas y a los cardiólogos hasta Miranda. Por este motivo, hay una propuesta sobre la mesa que es que los bomberos se desplacen a Vitoria a realizar estas pruebas de esfuerzo, ya que allí disponen de los medios, pero siempre en horario laboral, sin destinar tiempo libre. Es algo que está sobre la mesa y veremos si se acepta», aclara el titular de Personal. Por último, Gómez niega rotundamente que los trabajadores municipales se estén teniendo que trasladar a Vitoria o Burgos para certificar las bajas laborales.