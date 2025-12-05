El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 5 de diciembre
No ha sido posible cubrir la baja del médico de empresa por parte del Consistorio. Avelino Gómez

El Ayuntamiento no acepta que los reconocimientos médicos se hagan fuera de Miranda

El ente municipal sí plantea que, ante la falta de medios de Quirón, las pruebas de esfuerzo de Bomberos se realicen en Vitoria en horario laboral

Toni Caballero

Miranda de ebro

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:21

Comenta

«Es verdad que el Ayuntamiento carece de médico de empresa porque, desafortunadamente, la persona que ocupa la plaza está de baja, de larga duración, ... y no ha sido posible cubrirla por la falta de médicos. Pero eso no ha implicado que no se hayan hecho los reconocimientos médicos», con estas palabras salió Pablo Gómez, concejal de Personal del Ayuntamiento de Miranda, al paso de las demandas lanzadas días atrás por distintas fuentes sindicales de la plantilla municipal.

