Kilian Jornet y Eli Anne Dvergsdal, ganan la Zegama - Aizkorri más calurosa Kilian Jornet asciende por Sancti Spiritu aupado por el público. / EL CORREO Kilian Jornet no defrauda y gana su novena Zegama Aizkorri con un tiempo de 3:52:47. Eli Anne Dvergsdal da la sorpresa y vence en categoría femenina con 4:36:06 XABIER RUIZ Domingo, 2 junio 2019, 21:38

Zegama sigue sumando años, emociones, épica y magia. La edición XVIII, bajo un duro y fuerte calor de junio, ha hecho vibrar y poner la piel de gallina una vez más las miles de personas que se han dado cita a lo largo del recorrido para animar a los mejores corremontes del mundo. Kilian Jornet (3:52:47) y Eli Anne Dvergsdal (4:36:06) han sido los más rápidos en completar el recorrido y se han hecho con la victoria.

Sol radiante y intenso, cielo azul y despejado y suave brisa. Y las montañas teñidas de verde intenso alrededor, expectantes a todo lo que iba a suceder. Así recibía el tiempo a las 9 de la mañana en el centro de Zegama a todos los corredores. Una meteorología tranquila y poco habitual que influiría en el transcurso de la prueba, tanto para los corredores como los espectadores, que han llenado cada metro del recorrido para dar todo su ánimo a los participantes. Un clima calmado que nada tendría que ver con el espectáculo intenso y emocionante que iban a ofrecer los 42 km y 5.472 m de desnivel acumulado de carrera, primera cita de las Golden Trail Series.

Desde hace días la expectación era máxima y Zegama, una vez más, no ha defraudado a nadie. El catalán Kilian Jornet se ha hecho con su novena victoria en esta prueba con un tiempo de 3:52:47, en una carrera que ha liderado con comodidad desde principio a fin. Tres minutos después de Jornet llegaba a meta el polaco Bartlomiej Przedwojewski (3:55:26) que ya conocía el sabor del podio, ya que el año pasado obtuvo la tercera posición. Y solo un minuto detrás de él aparecía el francés Thibaut Baronian (3:56:20) con una sonrisa de oreja a oreja por esta tercera e inesperada posición.

Vista de Aizkorri.

Todo apuntaba a una carrera de récord pero finalmente el calor sofocante ha tumbado a algunos de los favoritos y solo los tres podios han podido bajar de las 4 horas.

En chicas, la noruega Eli Anne Dvergsdal, que se estrenaba en Zegama, también ha sabido defender su primera posición desde el inicio (4:36:06). Por detrás de la inesperada campeona Eli Anne Dvergsdal, dos sorpresas más, la italiana Elisa Desco (4:47:30) cruzaba en segunda posición y la la francesa Amandine Ferrato (4:47:38) en tercer lugar. La cita ha dado el pistoletazo de salida a las Golden Trail Series, un circuito compuesto por las pruebas de montaña más emblemáticas del mundo.

Kilian Jornet, nueve de diez

Nueve victorias y diez participaciones. Kilian no pisaba Zegama desde 2016 y su vuelta no ha defraudado. Ya desde el inicio el corredor de la Cerdanya ha marcado un buen ritmo y se ha mantenido en los primeros puestos para alcanzar y no abandonar el primer lugar desde el kilómetro 16 hasta el final. «En la carrera de hoy el principal rival ha sido el calor y esto lo ha hecho aún más duro. Hemos salido muy rápidos y tenía miedo de reventar pero lo he sabido gestionar, el ambiente de Zegama es indescriptible», declaraba Jornet tras su llegada a meta.

Podium femenino

Un buen grupo de corredores aspirantes a la victoria han salido como un rayo con el pistoletazo de salida entre los gritos del público. El estadounidense Andy Wacker ha defendido el primer lugar hasta el kilómetro 16 (Aratz) cuando Kilian ha impuesto su ritmo y le ha robado la posición de líder para hacérsela suya.

Por detrás e intentado aguantar el ritmo les perseguían Aritz Egea, Oriol Cardona, Thibaut Baronian o Bartlomiej Przedwojewski. Jornet, afianzando su primera plaza, sería el primero en recibir los gritos y en sentir la euforia de unos espectadores totalmente entregados en Sancti Spiritu (km 19,6), el segmento más mágico de la carrera, para volar hasta la cima del Aizkorri (km 22).

En este punto el ganador de la pasada edición, Rémi Bonnet, se descolgaba y abandonaba la carrera y las posiciones traseras empezaban a definirse al mismo tiempo que el calor comenzaba a afectar a diversos corredores favoritos dejándolos atrás, como Aritz Egea, Andy Wacker o Petter Enghdal. Así, Bartlomiej Przedwojewski se hacía con el segundo puesto con Thibaut Baronian pisándole los talones en tercer lugar.

Podium masculino

Ya en Oltze (km 26,6), a punto de encarar la última subida hasta Andraitz (km 30), el poseedor del récord de la carrera, Stian Angermund-Vik ha hecho valer también su nombre y se ha colado en la cuarta posición, manteniéndola y obteniendo finalmente la medalla de chocolate. De esta manera, en los últimos 26 kilómetros las cuatro primeras posiciones se han mantenido hasta llegar exhaustos al centro de Zegama.

Por novena vez Jornet ha entrado triunfal entre aplausos y gritos del público, reconociendo que esta es una de sus carreras favoritas. «Terminar primero, segundo, tercero o décimo en una carrera así no es importante. Lo que es espectacular es el ambiente, sin todo el público animando esto no sería lo mismo», ha sido lo primero que ha dicho Jornet al cruzar la meta muy agradecido y satisfecho.

Debut con victoria de Eli Anne Dvergsdal

Como en 2016. la historia se repite encategoría femenina y otra joven noruega da la sorpresa en Zegama. Hace tres años fue Yngvild Kaspersen quien sorprendió a todo el mundo y este año ha sido Eli Anne Dvergsdal (4:36:06), que ha llegado a meta exhausta pero feliz. «Es mi primera maratón, ha sido muy duro pero el ánimo del público y todo el ambiente lo ha hecho maravilloso», declaraba después de recuperarse. Esta corredora de 27 años se estrenaba en la distancia maratón y pisaba por primera vez Zegama y no ha podido hacerlo mejor.

En la línea de salida femenina había grandes nombres como Megan Kimmel, la misma Yngvild Kaspersen, Oihana Kortazar o Maite Maiora pero finalmente ha sido Dvergsdal quien se ha llevado la victoria contra todo pronóstico. Ya desde un inicio Dvergsdal se ha afianzado la primera posición y la ha ido manteniendo hasta el final. Por detrás suyo diversos nombres luchando por las primeras posiciones: la italiana Elisa Deco y la francesa Amandine Ferrato, que finalmente acabarían segunda y tercera respectivamente. Sin olvidar a Megan Kimmel, que buscaba sacarse la espina de la sexta posición del año pasado, la poseedora del récord de la carrera, Maite Maiora y las corredoras vascas Oihana Kortazar y Oihana Azkorbebeitia.

Sin embargo ya desde el kilómetro 19,6, en Sancti Spiritu, las tres posiciones se han mantenido hasta que a pocos kilómetros del final, Elisa Desco ha superado a Amandine Ferrato y se ha hecho con la segunda posición, dejando el tercer cajón para la francesa, que en 2017 fue tercera y primera en Sierre Zinal y la OCC, respectivamente. Ambas han llegado con pocos segundos de diferencia y a casi 10 minutos de la ganadora. En cuarto lugar llegaba la catalana Gisela Carrión, que se estrenaba en Zegama y la quinta posición ha sido para Oihana Kortazar.

En su XVIII edición, la Zegama Aizkorri ha vuelto con un ambiente único, con miles de aficionados distribuidos por todo el recorrido para dar forma a una maratón que nadie quiere perderse y que este año ha coronado a un conocido y a una sorpresa: Kilian Jornet y Eli Anne Dvergsdal. Todo ello sin olvidar a los voluntarios, fieles a Zegama, que cuidan hasta el mínimo detalle para que, año a año, todo salga perfecto y la magia siga brillando en este pequeño pueblo de Gipuzkoa.

Zegama-Aizkorri Junior

Con el maratón ya en marcha, a las 10:30h ha arrancado la séptima edición de la Zegama-Aizkorri Junior Trail. 10,4km y 1.016m de desnivel que ponen a prueba al futuro del trail, a decenas de jóvenes que también quieren ser partícipes de la fiesta de Zegama. Gontzal Murgoitio (45:52) y Laia Gonfaus (57:50) han escrito su nombre como ganadores de esta versión juvenil de la carrera guipuzcoana. Albert Perez e Íker Diges han completado el podio en categoría masculina; mientras que en la femenina Andrea Sinfreu y Alba Mendiolagoitia han acompañado a Iturra en el segundo y tercer cajón.