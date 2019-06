Hassan Ait Chaou y Amaia Amantegi, campeones de Euskal Herria de Trail Podio femenino. El guipuzcoano y la vizcaína, que logró el récord de la prueba, se impusieron con claridad en el Campeonato, disputado en los 43 kilómetros la T3T de Tolosa E. C. BILBAO Lunes, 17 junio 2019, 22:31

Hassan Ait Chaou (Billabona) y Amaia Amantegi (Berango) son los nuevos campeones de Euskal Herria de carreras de montaña. Ambos , disputada sobre un recorrido de 43,5 kilómetros y 2.800 metros de desnivel positivo en una mañana soleada y agradable.

Ait Chaou, sin oposición

El veterano marroquí afincado en Gipuzkoa era el que mejor curriculum presentaba entre los casi 400 corredores que se dieron cita en la línea de salida. Ya había dejado claro hace dos semanas en la Zegama-Aizkorri que estaba en un gran estado de forma. Dejando incluso a un lado la prueba de la Copa del Mundo disputada en Livigno (Italia), se presentaba en Tolosa.

Por si fuera poco, conoce a la perfección un trazado en el que ya se impuso en su primera edición. Así que en cuanto se dio la salida, se puso en primer lugar, y no lo soltó hasta llegar a meta. Fue el primero en pasar las tres cimas, y ganó con claridad en la abarrotada meta de Tolosa con un tiempo de 4:05,40. Por detrás, otro miembro de la Euskal Selekzioa, el zegamarra Beñat Katarain entraba a casi cinco minutos, mientras que en el duelo por el tercer puesto que mantuvieron Xabi Lete e Igor Olalde se imponía el primero con 4:24,05.

«Sabía que venía en buen estado de forma, sin lesiones, y entrenando bien. En Erroizpe (km. 36,5) he visto que podían aparecer los calambres y he decidido bajar un poco el ritmo. Desde Ibarra a meta he gozado mucho» declaraba feliz Ait Chaou tras la carrera.

Podio masculino.

Victoria con récord de Amantegi

No era su primera vez en la Tolosaldeko Hiru Tontorrak. Tras el segundo y tercer puesto de los últimos años, este año lograba por fin la victoria. No fue la primera por el paso de Hernio (km. 8,9), pero en la bajada a Irura consiguió colocarse líder. De allí a meta, se quedó sola. Aunque llego sin rivales a los últimos kilómetros, fue capaz de lograr el récord femenino de la prueba y dejarlo en 4:48,36.

En segundo lugar entró Natalia Gomez. Aunque demostró sus grandes dotes para la subida, no fue suficiente para llevarse la victoria. Entró a 15 minutos de Amantegi. El tercer lugar del pódium lo completó la donostiarra Sarah Ugarte (5:18,31).

«Estoy muy contenta con el resultado. El conocer de antemano la carrera me ha beneficiado, y me he sentido muy fuerte» declaró Amantegi en línea de meta.

Alpino Uzturre, campeón por clubes

A la vez que la clasificación individual, también se ponía en liza el campeonato autonómico de clubes. En este caso, el título se quedó en casa, ya que el club ganador fue el Alpino Uzturre. Por detrás, Graf Sestao y Erlaitz Mendi Elkartea subían al pódium de esta edición de 2109.

Clasificación masculina

1.- Hassan Ait Chaou 4:05,40.

2.- Beñat Katarain 4:09,58.

3.- Xabi Lete 4:24,05.

Clasificación femenina

1.- Amaia Amantegi 4:48,36.

2.- Natalia Gomez 5:03,26.

3.- Sarah Gomez 5:08,31.

Clasificación por clubes

1.- Alpino Uzturre

2.- Graf Sestao

3.- Erlaitz Mendi Elkartea

Victorias de Maite Maiora y Silvia Trigueros

Fuera de Euskadi, el fin de semana se saldaba con dos importantes triunfos para el trail vasco femenino, ambos precisamente en Picos de Europa. Maite Maiora se imponía en el Kilómetro Vertical de Fuente Dé, mientras que la vizcaína Silvia Trigueros hacía lo propio en la ultra trail Travesera.

«He salido a lo mío sin preocuparme de lo que hacía Ruth (Croft, segunda en el mundial de Portugal la semana pasada) y me he encontrado con cierta soltura», explicaba Maite Maiora tras imponerse en los agónicos 2,6 km y +972 m de Fuente Dé. «Pero esta vez me he notado que tiraba muy bien de palos, creo que la natación (está preparando el Triathlon Alpe d'Huez) me ha ayudado y mi hombro operado lo agradece mucho», añadía. «He echado más babas que nunca pero esta es la que más he disfrutado de las cuatroveces que he competido aquí, ¡así que muy contenta!», añadía.

Su próxima cita, dentro de un par de semanas, será el ultra trail de Lavaredo, una de las citas más importantes del calendario internacional.

Por su parte, Silvia Trigueros se imponía con total autoridad en la exigente ultra trail Travesera, que recorre los tres macizos de los Picos de Europa en sus 75 kilómetros y casi 7.000 metros de desnivel positivo. Pese a las dificilísismas condiciones meteorológicas en las que se disputó la prueba, con lluvia, frío, niebla y muchos tramos con nieve, la vizcaína dominó la carrera con claridad y marcó en meta un tiempo de 15:19:50, con media hora de ventaja sobre la segunda clasificada, Isa casado.