El GrafSestao se proclama campeón de España de Kilómetro Vertical Los integrantes del equipo posan con los trofeos conseguidos tras el éxito logrado en Arredondo. / EL CORREO El equipo vizcaíno se adjudicó también el subcampeonato en categoría femenina, en una prueba disputada en Arredondo y condicionada por la meteorología FERNANDO J. PÉREZ BILBAO Miércoles, 22 mayo 2019, 21:53

El Grafsestao se proclamó este fin de semana campeón de España de Kilometro Vertical FEDME, los 100 metros lisos de las carreras por montaña, en la prueba disputada en Arredondo (Cantabria). El éxito se extendió a la categoría femenina, donde las chicas fueron subcampeonas en una prueba que estuvo condicionada por las condiciones meteorológicas en las que se desarrolló.

La lluvia y la niebla no dieron tregua durante todo el fin de semana, así que los jueces de la FEDME decidieron recortar el explosivo recorrido que su al Picu Mosquiteru prácticamente a la mitad. El recorrido original eran 1.006 metros de desnivel positivo que se subían en 2,7 kilómetros y el trazado definitivo quedó en 1,7 kilómetros y 700 metros de ascenso.

Este cambió varió notablemente la estrategia de los corredores y el listado mismo de favoritos, ya que hizo la prueba aún más explosiva al reducir el recorrido y el desnivel prácticamente a la mitad. Algunos de los puestos se tuvieron que dilucidar por las décimas que marcaba el crono al cruzar la meta.

El desnivel del KV de Arredondo es uno de los más explosivos del calendario. / EL CORREO

Y está claro que los que mejor supieron adaptarse a esas condiciones fueron los corredores del GrafSestao. Tanto que el ganador de la prueba fue uno de ellos, Joseba Díaz, con un tiempo de 20 minutos y 32 segundos. Tres segundos mas -un suspiro- empleó el navarro Mikel Beunza, mientrás que tercero era otro vasco, Aitor Ugarte del Orixol (20'41'').

El triunfo de Díaz y el octavo puesto de Walter Becerra y el 17º de Ander Barrenetxea daba al GrafSestao el triunfo por equipos en una disputada lucha con el club Liébana, que sumaba solo cuatro puntos más tras colocar a sus tres mejores hombres en los puestos 4º, 5º y 21º.

Joseba Díaz, que no figuraba entre los favoritos inicialmente, estaba exhultante tras la prueba, aunque reconocía que había tenido un poco de suerte. «Sabíamos que iba a ser un KV muy corto y que el esfuerzo iba a ser de unos 20 minutos así que he salido pensando en vaciarme en ese tiempo e intentar administrar lo mejor posible mí energía. Al final y pese a que un esfuerzo así de corto no te da nada de tregua, las cosas han salido muy bien. La dureza del barro se ha notado, vengo del País Vasco y estoy acostumbrado a esta circunstancia que ha sido para todos. También confieso haber tenido algo de ventaja que algunos de mis rivales al salir de los primeros y correr en un trazado menos deshecho«, relataba a la web infotrail tras la prueba.

Marta Antoñana en pleno esfuerzo. / EL CORREO

En categoría femenina sí que se cumplieron los pronósticos, con la catalana Gisela Carrión y su club, el Matxacuca de Girona, dominando la prueba. Carrión, paró el crono en 25 minutos justos con su compañera de equipo Alba Xandri a solo 5 segundos y la guipuizcoana Ainhoa Lenindez, que no puntuaba para la clasificación de clubes, tercera con 25'34'', solo un segfundo por delante de otra representantes del GrafSestao, María Antoñana.

El Matxacuca sumaba también el quinto puesto de Ingrid Ruiz a la clasificación por equipos para alzarse como incuestionable campeón de la modalidad. Pero tras las catalanas, la excelente labor de equipo de las féminas del GafSestao les daba el subcampeonato al situar a sus tres principales corredoras entre las seis primeras: María Antoñana (3ª), Natalia Gómez (5ª) y Nerea Iturriaga (6ª).

Podio femenino por clubes. / EL CORREO

Clasificaciones

Cto. España KV Clubes FEDME Masculino

1º Sestao Alpino-Grafsestao

2º Club Liébana

3º AE Matxacuca

Cto. España KV Clubes FEDME Femenino

1º AE Matxacuca

2º Sestao Alpino-Grafsestao

3º CD Montañera Zamorana

Clasificación individual masculina KV Arredondo 2019

1º Joseba Díaz López 20'32''(Grafsetao)

2º Mikel Beunza 20'35'' (Txurregi)

3º Aitor Ugarte 20'41'' (Orixol)

4º Eduard Hernández 20'47''1''' (AE Matxacuca)

5º Roberto Ruiz 20'47''8''' (GM Orza)

Clasificación individual femenina KV Arredondo 2019

1ª Gisela Carrión 25'00' AE Matcacuca

2ª Alba Xandri 25'05'' AE Matcacuca

3ª Ainhoa Leníndez 25'35'' (Morkaiko)

4ª Marta Antoñana 25'35'' (Grafsestao)

5ª Ingrid Ruiz 25'39'' (AE Matxacuca)

6ª Marta Antoñana 26'07'' (Grafsestao)