Los Pou se afanan en otro duro rescate en Perú

Los hermanos Pou vuelven a participar en un duro rescate de montaña en Perú. No es la primera vez. Hace apenas un año ya recuperaron el cuerpo sin vida del escalador italiano Franchini en los Andes. En 2019 les tocó otro de dos fallecidos en Los Andes. Períodos de reflexión. «Hemos tenido varios difíciles. Nosotros nos planteamos dejar la montaña, es nuestra pasión, nuestra manera de vivir. Quizás si lo dejásemos nos moriríamos en vida. Pero reflexionar sí reflexionamos», explicaba Eneko Pou en una entrevista con EL CORREO.

En esta ocasión los montañeros desaparecidos son tres aspirantes a guía, en el Artesonraju. Los montañeros vitorianos se enteraron de la noticia cuando ya estaban camino de la quebrada de Ishinca para iniciar un nuevo proyecto. Les llamó César Vicuña, guía de alta montaña «y buen amigo de Huaraz», cuentan. El mensaje era claro: «Hace falta gente experta que se pueda mover en alta montaña, tenemos que tratar de encontrarles lo antes posible, el tiempo juega en nuestra contra para sacarles con vida».

No lo pensaron dos veces, tenían que prestar su ayuda y su experiencia. La única pega era que los arrieros les estaban esperando en Ishinca para empezar su proyecto y no era sencillo alterar los planes. «Si los localizamos creo que lo entenderán; mientras no los localicemos seguimos hacia allí, no nos queda otro remedio», se dijeron los dos hermanos. Y, »tras varios intentos infructuosos«, consiguieron localizarles.

Entonces sí, dieron la vuelta y regresaron a Huaraz para participar en un nuevo rescate. Tres días después de aquella conversación, «y con el cuerpo y la mente al límite», los Pou cuentan desde Perú lo acontecido en las últimas durísimas horas en la montaña: »Nos habría gustado, pero no ha podido ser.... Después de tres días intensos de búsqueda, sin apenas dormir ni comer, seguimos sin noticias de los tres aspirantes a guía desaparecidos en el Artesonraju. Fuimos el segundo grupo en llegar al campo base«.

Ubicado en Taullipampa, a 4.200 metros de altura, tras caminar 22 kilómetros y superar 1.300 metros de desnivel desde Cashapampa en unas 6 horas, casi de noche. «Un primer grupo de tres personas que nos cruzamos por el camino había localizado y recuperado las tiendas de los chicos que encontraron abandonadas. El segundo día subimos al campo morrena (4.978 metros) y exploramos durante horas la base del Artesonraju. El tercero nos levantamos a las 2:00 de la madrugada para ascender hasta los 5.600 metros, desde donde volamos un dron hasta la misma cumbre».

Sin fortuna. «Solo vimos un gran desprendimiento reciente de seracs… Ninguna otra señal. Tras horas de búsqueda regresamos hasta Cashapampa y 24 horas después de habernos despertado nos acostábamos en nuestra cama de Huaraz. Agotados, pero con la conciencia tranquila: lo dimos todo».

«Acompañar a las familias»

«Fuimos ocho en la punta de lanza: Daniel Milla, William Alvarado, Micher Quito, César Vicuña, Edwin Milla, Kevin Huamán y nosotros dos. También nos acompañaron los miembros del Grupo de Alta Montaña de la Policía Nacional, los aspirantes y porters Leo Camones y Mali Salazar, el cocinero y su ayudante y la AGMP con Beto Pinto a la cabeza. Nos queda la frustración de no haber podido encontrarlos… Pero también el orgullo de haber estado ahí cuando más se necesitaba. Ojalá en los próximos días, con ayuda aérea, llegue alguna respuesta. Ahora toca acompañar a las familias», concluyen.

Tras el grupo de los Pou subió un tercero a la misma zona, que, gracias a la presión de todos, pudo ser acercado en helicóptero hasta el campo base. Desgraciadamente, ellos tampoco encontraron nada. El siguiente paso era explorar la vertiente contraria, entrando desde Parón, por si se hubieran podido caer hacia este lado por la ruptura de una cornisa de nieve, que es lo que hizo el cuarto grupo. Nuevamente, y por desgracia, las pesquisas han sido negativas.