Las cuatro localidades agraciadas en el sorteo de la Primitiva de este sábado: comprobar resultados del 20 de septiembre

Comprueba los números premiados en la combinación ganadora de la Primitiva del 20 de septiembre de 2025

E.C.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:00

El bote en la Primitiva se acumula. Los resultados del sorteo de hoy sábado 20 de septiembre de 2025 han sido: 20, 32, 34, 35, 38 y 39. El complementario ha sido el 43 y el reintegro el 0. El JOCKER ha sido el: 3375423.

En primera y segunda categoría no se han registrado acertantes. Pero cuatro localidades han resultado agraciadas. Se trata de boletos de tercera categoría (5 aciertos + complementario) que se han sellado en Sant Pere de Ribes (Barcelona), Jerez de la Frontera (Cádiz), Tinajo (Las Palmas) y Torremolinos (Málaga).

La Primitiva es uno de los sorteos con más aceptación de España. Loterías y Apuestas del Estado lo celebrada cada lunes, jueves y sábado. El apostante debe seleccionar seis números, del 1 al 49. Puede ser de forma manual o de forma aleatoria. Cada apuesta cuesta un euro.

Premios La Primitiva

- Premio Categoría Especial: consiste en acertar los 6 números de la combinación ganadora más el reintegro.

· Primera categoría: 6 números de la combinación ganadora.

· Segunda categoría: 5 números más el complementario.

· Tercera categoría: 5 números de la combinación ganadora.

· Cuarta categoría: 4 números de la combinación ganadora.

· Quinta categoría: 3 números de la combinación ganadora.

Reintegro

¿Cómo se juega?

Boleto verde: Sirve para un solo sorteo de los dos que hay a la semana (jueves y sábado). Si se válida la apuesta de Lunes a Jueves pasa a concursar para el Sorteo del Jueves, si se valida de Viernes a Sábado, pasa a concursar para el Sorteo del Sábado.

Boleto marrón: Sirve para concursar en ambos sorteos y debe ser validado antes del comienzo del Sorteo del Jueves.

MÁS SORTEOS DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

¿Cómo cobrar La Primitiva?

Ante la alegría que supone ser agraciado en un sorteo hay que mantener la mente fría y tenerlo todo preparado para cobrar el boleto. En los premios menores de 2.500 euros se acudirá a la administración correspondiente y en el resto de premios es imprescindible que el acertante lleve el resguardo de la apuesta al banco y presente su DNI. Este tipo de premios están sujetos a identificación y no requieren una cuenta bancaria. El pago puede realizarse por ingreso en cuenta, en metálico, transferencia bancaria o cheque.

¿Y si juego a medias con más personas? En las apuestas con premios igual o superiores a 2.500 euros habrá que ir al banco con el DNI de cada uno para identificarse y poder cobrar el cheque.

Retenciones de Hacienda

Desde el 1 de enero de 2020 están libres de impuestos los premios inferiores o iguales a 40.000 euros. Es decir a partir de 40.001 euros, Hacienda retendrá un 20% del cobro total.

Uno de los consejos para cobrar el premio en caso de ser compartido es acudir al banco ambos ganadores con el décimo en la mano. Este sería un boleto regalado por lo que el banco repartiría el ingreso y solo se pagaría a Hacienda una vez. Si el dinero se regala después de cobrar el premio se deberá abonar el impuesto de donaciones.

