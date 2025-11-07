El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones kilométricas en la A-8 y en el Txorierri... y ambulancias atrapadas en Galdakao
Sr. García
Un comino

Cocina tradicional: ¿Escudo o bala de cañón?

Benjamín Lana

Benjamín Lana

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:16

Comenta

Hay pocos debates más pertinaces que los que se organizan en torno a la cocina tradicional. Las discusiones más acaloradas en relación con este asunto ... podrían superponerse sin cambiar una coma a los tiempos de carlistas y liberales. El cuadro de Goya 'La riña', más conocido como 'Duelo a garrotazos', en el que dos españoles se golpean el uno al otro, en confrontación absurda y trágica, es tan actual hoy como hace doscientos años. Ahora que el mundo de la restauración creativa no tira del público como hace tres lustros, no son pocos los que la denostan en pos de una cerrada defensa de lo que llaman 'cocina tradicional', sea eso lo que sea. La tradición parece haber pasado de ser un escudo a una bala de cañón. ¿Pero qué es la cocina tradicional? ¿Cuándo existe un corpus culinario tradicional? ¿El concepto tradicional está vinculado al producto, al territorio o a la cultura? ¿En qué momento se puede considerar tradicional una receta?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Retenciones kilométricas en la A-8 y en el Txorierri... y ambulancias atrapadas en Galdakao
  2. 2 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  3. 3

    A Fernando Canales se le atraganta el bocata
  4. 4

    Un joven vasco da la cara y revela el calvario que sufrió por parte de sus compañeros: «Sufrí 8 años de acoso escolar»
  5. 5 Una empleada de un hotel de Barakaldo coge 1.705 euros de la cartera de un cliente y los esconde en sus zapatillas
  6. 6

    Un exetarra contrata a la empresa Horus Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  7. 7

    «La mujer de la eterna sonrisa y su bebé se han ido juntos»
  8. 8 Los elogios de la afición del Newcastle a la del Athletic: «Son los mejores visitantes que he visto en mi vida»
  9. 9 La denuncia del joven vizcaíno que se quedó tetrapléjico en una piscina
  10. 10

    Una sentencia tumba una OPE foral por la exigencia excesiva de euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cocina tradicional: ¿Escudo o bala de cañón?

Cocina tradicional: ¿Escudo o bala de cañón?