Un menú vasco-argentino de 1891 ¡y en euskera! Mapa de Buenos Aires de 1909 con un lauburu. CC-PD Historias de tripasais El Centro Laurak Bat de Buenos Aires celebró en marzo de ese año un banquete conmemorativo con diversos platos típicos de Euskadi ANA VEGA PÉREZ DE ARLUCEA Jueves, 30 agosto 2018, 13:13

El 13 de marzo de 1877, trece emigrantes vascos se reunieron en un café de la bonaerense calle Cangallo para fundar el Centro Vasco Laurak Bat. Esta asociación, creada para promover la cultura vasca entre los descendientes de aquellos que cruzaron el charco hasta Argentina, es actualmente la Euskal Etxea más antigua en activo y sigue dando guerra casi como el primer día.

Como buenos vascos, enseguida crearon un orfeón (el Euskarina), un frontón y un txoko donde reunirse para comer. Anualmente a mediados de marzo se juntaban todos sus miembros para celebrar el aniversario del centro, y afortunadamente podemos conocer qué comieron en 1891 gracias a un menú, íntegramente escrito en euskera, que se publicó en prensa. Apareció lógicamente en 'Laurak Bat', la «revista de la Sociedad vasco-española de Buenos Aires», pero también debido a la curiosidad de la minuta, en publicaciones españolas como 'La ilustración española y americana' (15 de abril de 1891), concretamente en un artículo firmado por Ricardo Becerro de Bengoa. El Laurak Bat había estado a punto de desaparecer debido a las peligrosas apuestas que se hacían en sus partidos de pelota y el decimocuarto aniversario de la fundación fue una ocasión para festejar por todo lo alto el buen rumbo del centro.

En los salones de la Sociedad se montó una larga mesa adornada con flores y una corona de hojas del roble de Gernika, a la cual se sentaron diversas personalidades que disfrutaron de un largo banquete inspirado en la cocina tradicional vasca. ¿Se acuerdan de que hace no tanto enseñé aquí un menú en euskera de 1890 y otro de boda de 1929? Pues se quedan cortos frente a éste, verdadera cuchipanda pantagruélica con nueve platos, cinco vinos maridados más sidra y postres que rezaba tal que así:

El menú original.

Viva gu eta gutarrak Laurak Bat

Amalaugarren urtean - Jainkoak eman deizuja osasuna eta bearbada ondasuna

Lagun Jana

Zopa: Otarrai-zalda Yndiagariaz / Ardo gorriya

Sarrerak: Korbiná erréa gure erriko guisa / Sauterne ardoa

Urdaiazpiko naparguisa / Naparardoa

Bitarteak: Oliogayak, guria chardiñak, chipiroyak ea beste alartak

Jaki otza: Otarraizko malloneza / Burdeosko ardoa

Bedaspilla urrazko, lekak eta mallairrakoak

Erreak: Yrizko araguiya, Bildotzak labean erreak / Ardo gorri-zarrak

Mayazkenak: Gozoak, udareak, imxikak eta matzak / Sagardoa

Babaismiña eta likurak.

Es decir, sopa de langosta, corbina asada al estilo de la tierra, jamón a la navarra, aceitunas, mantequilla, sardinas, chipirones y otros entrantes, langosta a la mayonesa, algo que intuyo como menestra con vainas y ¿?, cordero asado, dulces, peras, melocotones y uvas, además de vinos varios, café y licor. No me digan que no es entrañable que hace casi 130 años, allí tan lejos, estuvieran comiendo chipirones.